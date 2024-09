Poche entrate sul laptop? HUB USB C 6in1 a 16€ e risolvi il problema

Comodo, pratico ma soprattutto piccolo. Una volta che acquisti questo HUB USB C di Ugreen non rinunci più alle sue 6 funzioni in 1 e lo porti sempre con te. Resistente e pratico, lo colleghi al tuo laptop di ultima generazione e sblocchi funzioni aggiuntive. Non te lo perdere ora che lo trovi in doppio sconto, collegati su Amazon e spunta il coupon per portarlo a casa a 16,86 euro.

HUB USB C 6 in 1: piccolo ma pratico

Questo HUB USB C è il prodotto giusto. I laptop di ultima generazione sono bellissimi e comodi con il loro design ultra slim ma in molti casi ti pongono a diversi dilemma. Dove la inserisci la chiavetta USB se non hai la porta che ti serve a disposizione?

Ecco qui che entra in funzione il prodotto di UGREEN. Con 6 funzioni diverse al suo interno, si collega alla porta USB C del tuo dispositivo ed entra immediatamente in funzione. È compatibile con diversi sistemi operativi e brand quindi per MacBook e analoghi è più che perfetto.

Detto questo, al suo interno ti offre:

una porta PD 100W per la ricarica;

per la ricarica; 2 porte USB A 3.0;

2 porte USB C 3.2;

un’entrata HDMI con supporto al 4K @60Hz;

Realizzato in lega di alluminio, durerà per sempre. Il materiale, inoltre, è un ottimo alleato contro il surriscaldamento con la sua dissipazione efficiente.

La promozione in corso su Amazon

Se sei interessato all’acquisto di questo HUB USB C 6 in 1, non sprecare l’occasione. Su Amazon è disponibile non con uno ma bensì con due sconti, apri la pagina e spunta il coupon per acquistarlo a soli 16,86€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.