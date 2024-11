Poche vendite per i Copilot+ PC con chip Snapdragon

I Copilot+ PC con chip Snapdragon X Elite/Plus, attualmente gli unici che possono eseguire le funzionalità AI di Windows 11 24H2, sono in vendita da metà giugno. Tuttavia, secondo le rilevazioni di Canalys, Qualcomm non ha raggiunto finora il successo sperato, nonostante il supporto esclusivo da parte di Microsoft. Al momento, questa nuova categoria di computer non viene molto supportata dai venditori.

Solo 720.000 unità nel terzo trimestre

In base ai dati di Canalys pubblicati a metà mese, i Copilot+ PC o AI PC rappresentano il 20% di tutte le consegne effettuate nel terzo trimestre, ovvero circa 13,3 milioni di unità. Nel conteggio sono stati considerati i dispositivi con NPU (Neural Processing Unit) e sistemi operativi Windows, macOS e ChromeOS.

Rispetto al trimestre precedente, le consegne sono aumentate del 49%. Sulla maggioranza degli AI PC (53%) è installato Windows. I dispositivi con chip Snapdragon X Elite/Plus hanno registrato un incremento sequenziale del 180%, ma rappresentano solo l’1,5% dei modelli con Windows.

Secondo Canalys, i vari produttori hanno venduto solo 720.000 notebook con chip Snapdragon X Elite/Plus, ovvero lo 0,8% del totale dei PC. Al primo posto c’è Microsoft con i Surface, seguita da Dell, HP, Lenovo, Acer e ASUS. Probabilmente, le vendite sono state frenate dai prezzi eccessivi (Qualcomm dovrebbe annunciare chip più economici).

Un sondaggio ha rivelato che il 31% dei venditori non prevede di offrire AI PC nel 2025, mentre il 34% ha dichiarato che offrirà meno del 10% di AI PC sul totale. Con l’arrivo dei prodotti con chip Intel Core Ultra 200V (notebook), Intel Core Ultra 200S (desktop) e AMD Ryzen AI 300 (notebook), Qualcomm rischia di perdere tutto il vantaggio accumulato da giugno (e potrebbe anche perdere la licenza Arm).