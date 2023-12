POCO F4 GT 5G al nuovo PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE su Amazon: sconto quasi del 50%!

Dopo averti proposto in questa fredda giornata di dicembre lo smartphone Xiaomi 12X scontato di oltre 100€, torniamo su Amazon poiché le offerte sui telefoni non si fermano lì. Oltre a tale modello, infatti, tra le pagine del catalogo del gigante dell’e-commerce figura un altro device della medesima azienda cinese a un prezzo ottimo. Stiamo facendo riferimento al POCO F4 GT 5G, un medio-gamma eccezionale che ora viene proposto quasi a metà prezzo e, in più, a un nuovo minimo storico!

Scopriamo POCO F4 GT 5G in sconto su Amazon

Il telefono POCO F4 GT 5G è una certezza sotto la scocca e fuori. Il cuore pulsante è il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, capace di raggiungere 3,0 GHz di frequenza nei momenti in cui è richiesta più potenza, e dotato del sistema di raffreddamento LiquidCool Technology 3.0 per ottimizzare le performance ed evitare surriscaldamenti durante il gaming. Il kit di memoria che lo accompagna è composto da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, mentre la batteria è da 4.700 mAh con ricarica HyperCharge a 120W.

Non mancano poi dei trigger pop-up magnetici per rendere l’esperienza di gioco più avanzata, restituendo stabilità e reattività anche nei momenti più dinamici in titoli esigenti. Il display è un AMOLED piatto da 6,67 pollici a 120Hz, mentre lato fotocamera segnaliamo la dotazione di tre sensori posteriori con principale da 64 megapixel. Il sistema operativo, naturalmente, è Android.

Il prezzo? 374,21 euro al posto di 699,90 euro. Se confrontato al precedente minimo storico, invece, si parla di un taglio del 37% dai 590,77 euro raggiunti in passato. La consegna è gratuita, garantita entro venerdì 22 dicembre in caso di ordine oggi, 19 dicembre 2023.

