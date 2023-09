POCO F5 al 26% in meno su eBay: PREZZO OTTIMO con consegna gratuita

Non vuoi spendere quasi 1.000 euro per acquistare uno smartphone nuovo di zecca in offerta, nella fattispecie il Samsung Galaxy S23 Ultra al 32% in meno? Non preoccuparti, ci sono alternative meno costose che potrebbero fare al caso tuo su eBay. Stiamo parlando di POCO F5, smartphone prodotto da Xiaomi che viene venduto in questo momento al 26% in meno rispetto al listino, ma attenzione alla disponibilità limitata di modelli!

POCO F5 costa ancora meno su eBay!

Lo smartphone POCO F5 risulta disponibile in questo caso nella versione dotata di 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna espandibile tramite scheda microSD, seguiti dal cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 5G, un ottimo chipset octa-core che permette di sopportare sia multi-tasking in produttività, sia un po’ di gaming con i titoli mobile più blasonati.

Lo schermo in dotazione è un Flow AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate massimo di 120Hz. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 67W e la fotocamera principale posteriore è da 64 MP con OIS, seguita da due sensori rispettivamente da 8 MP e 2 MP, e da una lente frontale da 16 MP. Infine, il sistema operativo resta Android con possibilità di aggiornamento all’ultima iterazione in arrivo tra poche settimane.

Ma dunque, il prezzo? Per qualsiasi variante – Black, Blue o White che sia – si parla di 389 euro, con consegna a domicilio gratuita entro giovedì 21 settembre 2023 e pagamento effettuabile esclusivamente con carta di credito.

