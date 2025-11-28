POCO Pad X1 e Pad M1: nuovi tablet per lavoro e gioco

Insieme ai POCO F8 Ultra e F8 Pro, il produttore cinese ha svelato due nuovi tablet di fascia media. POCO Pad X1 e Pad M1 hanno caratteristiche molto interessanti e possono essere utilizzati sia per lavoro che per intrattenimento. Sono già in vendita in alcuni mercati. Al momento non possono essere acquistati in Italia.

POCO Pad X1 e Pad M1: specifiche

Il POCO Pad X1 ha un telaio in metallo e uno schermo da 11,2 pollici con risoluzione di 3200×2136 pixel, refresh rate fino a 144 Hz e supporto Dolby Vision e HDR10. Il touch funziona anche con le dita bagnate. Il display ha ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland per l’assenza di sfarfallii e le basse emissioni di luce blu.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 7+ Gen 3, 8 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di storage UFS 4.0, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C, quattro altoparlanti con Dolby Atmos, batteria da 8.850 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e sistema operativo HyperOS 2.

Gli accessori sono tastiera retroilluminata, stilo e cover. È disponibile in due colori: blu e grigio. Il prezzo è 399 dollari.

Il POCO Pad M1 ha un telaio in metallo e uno schermo da 12,1 pollici con risoluzione di 2560×1200 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e supporto HDR10. Il touch funziona anche con le dita bagnate. Il display ha ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland per l’assenza di sfarfallii e le basse emissioni di luce blu.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 7s Gen 4, 8 GB di RAM LPDDR4X, 256 GB di storage UFS 2.2, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamera posteriore e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C, quattro altoparlanti con Dolby Atmos, batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida da 33 Watt (inversa da 27 Watt) e sistema operativo HyperOS 2.

Gli accessori sono tastiera retroilluminata e stilo. È disponibile in due colori: blu e grigio. Il prezzo è 349 dollari.