Polar Vantage M2: il miglior smartwatch multisport di sempre (-100€)

Scegli per te il meglio e affidati al pioniere assoluto della tecnologia sportiva da indossare. Acquista Polar Vantage M2 a soli 199 euro, invece di 299 euro. Questa super offerta la trovi solo su Amazon grazie alle mega Offerte di Settembre.

Affidati a chi ha fatto la storia delle wearable technologies inventando il suo primo prodotto nel 1977. Polar Vantage M2 è un vero e proprio gioiello da mettere al polso. Avrai tutto quello di cui hai bisogno per far emergere l’atleta che c’è in te.

Ottieni questo prezzo iscrivendoti ad Amazon Prime. Infatti, le Offerte di Settembre sono un’esclusiva solo per gli abbonati. Scopri tutti i vantaggi registrando un nuovo account e attivando la prova gratuita di 30 giorni.

Polar Vantage M2: tanta tecnologia al miglior prezzo possibile su Amazon

Con Polar Vantage M2 metti al polso lo smartwatch che si allena con te aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi. Mettilo nel carrello a soli 199 euro, invece di 299 euro. Questo prezzo è un’esclusiva Amazon con le Offerte di Settembre.

Supera qualsiasi livello con questo speciale indossabile. Con una sola ricarica avrai a disposizione ben 40 ore di allenamento. Indossalo sempre e ovunque, anche in acqua dato che è impermeabile fino a 30 metri di profondità.

Monitora il tuo battito cardiaco con estrema precisione e scopri come il tuo corpo è riuscito a recuperare energia e riposare durante la notte. Analizza automaticamente la quantità e il tempo trascorso in ogni fase del sonno.

Acquista adesso Polar Vantage M2 a soli 199 euro, invece di 299 euro. Approfitta delle Offerte Amazon di Settembre e fai l’affare del giorno prima che le scorte finiscano. Ultimi pezzi per questo speciale prodotto super scontato. Pagalo a rate con Cofidis direttamente al check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.