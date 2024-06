Polemiche per la modalità "Hurry" dell'Autopilot di Tesla

Nonostante i numerosi incidenti (compreso le catastrofi scampate, come quella della Model 3 ferma sui binari) che hanno coinvolto il sistema di guida autonoma di Tesla, l’azienda di Elon Musk ha annunciato l’intenzione di rendere ancora più sportiva l’esperienza di guida con l’Autopilot.

La notizia è emersa in seguito a una risposta di Musk su X a un utente che lamentava l’eccessiva aggressività della modalità Full Self Driving (FSD) di Tesla. Il CEO ha confermato che il software di guida automatica accoglierà nuovi profili di guida, tra cui la discussa modalità “Hurry”.

FSD is too aggressive for me. even chill mode. can we have 'Turtle' mode 🐢 that is super duper cautious and slow?? 🐌 @elonmusk

the perception of FSD's safety will is challenged by rapid acceleration & jerky moves. everyone should start on Turtle mode @Tesla $TSLA #FSD

— Gali (@Gfilche) June 1, 2024