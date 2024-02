Polemiche sull'unione di Mastodon e Bluesky, i social anti-Twitter (X)

Gli sviluppatori di Bluesky e Mastodon stanno discutendo animatamente su come collegare questi due social network decentralizzati, e se sia opportuno creare un “ponte” tra di essi. Al di là dei commenti ironici su GitHub, questi conflitti tecnici non sono banali: potrebbero influenzare il futuro di Internet.

Mastodon e Bluesky crescono, ma restano divisi dai protocolli

Mastodon è ad oggi l’applicazione social decentralizzata più affermata. Lo scorso anno è cresciuta enormemente come alternativa a Twitter sotto Musk, raggiungendo 8,7 milioni di utenti. La scorsa settimana Bluesky si è aperto al pubblico, aggiungendo in pochi giorni 1,5 milioni di utenti e arrivando a 4,8 milioni.

Bluesky sta per federare il suo protocollo AT, permettendo a chiunque di creare un server e un social network open source; ogni server comunica con gli altri, consentendo all’utente di avere un account unico. Mastodon usa invece ActivityPub, quindi gli utenti dei due sistemi non possono interagire nativamente.

Alcuni utenti Mastodon sembrano preferirlo così. Lo sviluppatore Ryan Barrett l’ha scoperto creando un “ponte” tra AT e ActivityPub chiamato Bridgy Fed.

I timori degli utenti per la privacy

Il conflitto affonda le radici nella cultura dei primi blog anni 2000, quando le persone erano preoccupate che i loro pensieri e sentimenti più intimi potessero essere indicizzati da Google. Questi blogger volevano che i loro post fossero pubblici per creare community con persone affini su piattaforme come LiveJournal, ma non desideravano che le loro riflessioni private finissero nelle mani sbagliate.

Barrett non è affiliato né a Mastodon né a Bluesky, ma poiché i protocolli sono open source, qualsiasi sviluppatore può basarsi su quel codice. Con l’avvicinarsi della federazione di Bluesky, alcuni utenti Mastodon hanno scoperto il progetto di Barrett e si sono scagliati contro di lui.

Barrett aveva previsto un’opzione opt-out, quindi i post pubblici di Mastodon sarebbero potuti apparire su Bluesky, e viceversa, senza che l’autore ne fosse a conoscenza. Ne è nata una accesa discussione su GitHub sull’opt-out predefinito che, come spesso accade online, ha incluso minacce legali infondate e attacchi personali.

Barrett lavora a progetti come Bridgy da 12 anni, ma non aveva mai riscontrato una reazione così forte al suo operato. “Non è stato facile in questi giorni essere al centro dell’attenzione nel fediverso” ha dichiarato a TechCrunch. Comprende però le preoccupazioni di alcuni utenti Mastodon che i loro post vengano diffusi altrove senza consenso. “Molti arrivano da social tradizionali dove sono stati maltrattati, e cercano uno spazio più controllato e sicuro” spiega Barrett. “Si aspettano di poter decidere come usare i propri dati“.

Un errore comune è pensare che il ponte integrerebbe subito Mastodon e Bluesky. “In realtà, trasferisce i post solo su richiesta dell’utente” precisa Barrett. Grazie al feedback costruttivo su GitHub, Barrett ha optato per un “discoverable opt-in“. In questo modo, gli utenti che si trovano da una parte del ponte devono richiedere di seguire gli account che si trovano dall’altra parte del ponte. In seguito, riceveranno una notifica pop-up in cui decidere se collegare o meno i propri account tra le due reti.

Gli utenti più accaniti di Mastodon e Bluesky stanno già agendo come fazioni rivali in una guerra per il web aperto. Tuttavia, con la crescente popolarità dei social decentralizzati, il modo in cui questi ecosistemi basati su protocolli diversi interagiscono tra loro getterà le basi per la prossima era di Internet.

Scontro tra social open source

I sostenitori di Mastodon sono stati scettici su Bluesky fin dall’inizio. Il fascino di Mastodon, organizzazione no-profit, sta nel fatto che, a differenza di Instagram, Twitter o YouTube, non è controllata da grandi aziende che devono soddisfare gli investitori. Inizialmente però Bluesky era un progetto di Twitter, finanziato dal co-fondatore Jack Dorsey.

Oggi Bluesky è una società indipendente, completamente separata da Twitter. Nonostante Dorsey faccia parte del CdA, è molto più interessato a Nostr, un altro protocollo decentralizzato che ha supportato.

Per i mastodonici anti-establishment, il coinvolgimento iniziale di Dorsey è stato il primo problema. Il secondo è arrivato quando Bluesky ha deciso di creare un proprio protocollo anziché usare ActivityPub. Il dibattito su Bridgy Fed è stato come il terzo strike.

La cultura è diversa tra Mastodon e Bluesky: Mastodon è più serio, Bluesky più scanzonato. Questo riflette anche i leader: il CEO di Bluesky Jay Graber vuole offrire “una buona UX e esperienza”, mentre chi adotta Mastodon lo fa perché crede nella sua tecnologia. Per questo si sono offesi quando Bluesky ha creato un protocollo nuovo anziché integrarsi con ActivityPub. Anche il co-autore di ActivityPub Evan Prodromou è contrario a Bluesky.

Social decentralizzati verso l’interoperabilità

“La cosa migliore che Bluesky può fare per i suoi utenti è implementare ActivityPub per connettersi ai milioni di utenti del fediverso” ha scritto Prodromou su Instagram, prevedendo un certo grado di interoperabilità con ActivityPub.

Le questioni ideologiche relative a Bridgy Fed probabilmente continueranno ad alimentare le tensioni tra questi social network, con l’aumentare dei punti di contatto. Presto l’app Threads di Meta prevede di diventare interoperabile con reti ActivityPub come Mastodon. Anche Flipboard e Automattic, proprietaria di WordPress.com e Tumblr, punteranno su ActivityPub. Per gli utenti Mastodon che vogliono rimanere isolati dai social tradizionali, queste connessioni – soprattutto con Threads e i suoi 130 milioni di utenti – potrebbero rappresentare una minaccia maggiore di un ponte di terze parti come Bluesky.

Per ora Barrett continua a lavorare su Bridgy Fed per essere pronto quando Bluesky si federerà. Il suo breve periodo come “protagonista del fediverso” ha rafforzato la sua attenzione alla sicurezza. “Deve esserci una moderazione dei contenuti almeno buona quanto quella degli utenti nativi, da entrambi i lati del ponte” dice Barrett. “Sono a rischio se lo dico qui“.