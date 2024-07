Pop!_OS 24.04 arriverà con ambiente desktop COSMIC l'8 agosto

Il nuovo Pop!_OS 24.04 arriverà fra poche settimane, ovvero il prossimo 8 agosto. Si tratta della prima distribuzione dedicata ai gamer con l’ambiente desktop COSMIC. Il nuovo Pop!_OS sarà basato su Ubuntu 24.04 LTS ed erediterà gran parte dei miglioramenti fondamentali apportati dagli ingegneri di Canonical e dagli sviluppatori di Ubuntu. Naturalmente non mancheranno le app proprietarie (file manager, terminale, hub software, ecc.) e tutti gli altri abbellimenti e abilitazioni di System76 (incluso il supporto di primo livello per i propri laptop e desktop). System76 ha svelato il brand ufficiale COSMIC DE per il suo nuovo ambiente desktop il mese scorso. All’epoca aveva annunciato che una prima versione alfa era prevista per la fine di luglio. Tuttavia, ciò non è accaduto, poiché il fondatore di System76, Carl Richell, ha recentemente annunciato la data di agosto su X.

Pop!_OS 24.04: COSMIC avrà un design moderno e intuitivo

COSMIC su Pop!_OS 24.04 dovrebbe essere abbastanza interessante. Questo ambiente desktop combinerà un design moderno con una navigazione intuitiva, abbracciando la personalizzazione e sfruttando tutti i vantaggi di essere realizzato con Rust. Che gli utenti Linux finiscano o meno per usare COSMIC come ambiente desktop quotidiano è secondario. L’entusiasmo e il supporto per lo sforzo all’interno della community Linux sono incredibili. Inoltre, un maggiore sviluppo, esplorazione e creatività è sempre da considerarsi come una cosa positiva.

L’8 agosto, i tester più intrepidi potranno provare Pop!_OS 24.04 con COSMIC di persona. Sarà comunque una versione alpha. Naturalmente, non bisognerà aspettarsi miracoli. Funzionalità mancanti, imperfezioni nell’interfaccia utente, problemi di prestazioni, ecc. saranno presenti. Tuttavia, si tratterà di un’importante opportunità per gli utenti di testare la distribuzione. Inoltre, gli sviluppatori potranno inviare feedback, contribuire con codice, in modo da aiutare a far crescere il progetto.