Pop!_OS 24.04 LTS arriva con ambiente desktop COSMIC Alpha

System76 ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale della distribuzione Pop!_OS 24.04 LTS con l’ambiente desktop COSMIC Alpha basato su Rust. Mentre Pop!_OS Linux rimane basato su Ubuntu, la più grande novità della versione Pop!_OS 24.04 LTS, oltre a derivare da Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) ed ereditare le sue capacità LTS (Long-Term Support), è il nuovissimo ambiente desktop COSMIC scritto nel linguaggio di programmazione Rust. Pop!_OS 22.04 e le release precedenti utilizzavano una versione del desktop COSMIC basata sull’ambiente desktop GNOME.

Questo nuovo OS permette la personalizzazione del pannello e del dock, impostazioni di aspetto e temi e una nuova area della barra delle applicazioni che fornisce un facile supporto per la connessione a dispositivi Bluetooth e reti wireless, nonché per la scelta di dispositivi di input e output audio. Il desktop COSMIC basato su Rust presenta anche le sue app, come File, Text Editor, Store, Terminal e Impostazioni. L’interfaccia utente comprende pannelli, un launcher di applicazioni, una libreria di app, un greeter e finestre di dialogo. Il sistema presenta anche un nuovissimo compositore con auto-tiling, snapping, stacking e finestre fisse.

Pop!_OS 24.04 LTS: le altre novità della distribuzione

Altre caratteristiche del nuovo ambiente desktop COSMIC in Pop!_OS 24.04 LTS includono un eccellente supporto per la grafica ibrida NVIDIA. Vi è poi il supporto Wayland nativo con supporto per app XWayland, frequenza di aggiornamento variabile ed effetto frost per le interfacce del sistema operativo. L’ambiente desktop presenta funzionalità di accessibilità e aree di lavoro, animazioni e perfezionamenti. Per quanto riguarda Rust, gli sviluppatori hanno affermato che questo linguaggio semplifica la scrittura di codice sicuro per la memoria. Inoltre, le app create per COSMIC possono essere progettate per essere veloci e facili da trasferire su piattaforme e integrare API.

COSMIC non è disponibile solo per gli utenti di Pop!_OS 24.04 LTS, ma anche per qualsiasi distribuzione GNU/Linux che desideri offrirla ai propri utenti. Queste includono Fedora Linux, openSUSE, Arch Linux, Serpent OS e NixOS, nonché piattaforme BSD e Redox OS. Il suo toolkit sarà disponibile anche per i sistemi operativi Windows e macOS. Tuttavia, COSMIC è attualmente offerto come una versione alpha, il che significa che i bug sono noti e previsti e le funzionalità sono incomplete. System76 sta già lavorando su altre nuove funzionalità come il supporto touch screen per la prossima versione ufficiale del suo ambiente desktop basato su Rust, COSMIC Epoch 2. Fino ad allora, è possibile provare COSMIC Alpha scaricando Pop!_OS 24.04 LTS per sistemi Intel/AMD o NVIDIA adesso dal sito web ufficiale. Bisogna comunque tenere presente che sia la distribuzione sia COSMIC sono versioni pre-release. Ciò significa che è consigliato usarle solo per i test e non su computer principali.