Porta il CINEMA a casa tua con questa Samsung TV a prezzo top

Prezzo basso, qualità elevata su MediaWorld grazie a questa incredibile offerta che promette di regalarti il vero cinema direttamente a casa tua. Acquista la Samsung TV Crystal 4K a soli 499 euro, invece di 699 euro. Grazie a questo ordine stai risparmiando 200 euro dal prezzo di listino. Ovviamente senza cedere di un passo su qualità e intrattenimento. Tra l’altro oggi è l’ultimo giorno per approfittare della consegna gratuita direttamente a casa tua.

Samsung TV: 4K e 55″ sono un matrimonio perfetto

Con la Samsung TV Crystal hai un televisore smart eccellente dotato di tecnologia 4K ad altissima definizione. Ogni immagine viene trasmessa a una qualità eccellente e con colori veramente brillanti. Lo schermo da 55 pollici è in grado di avvolgerti completamente, restituendo un’esperienza immersiva davvero unica ed emozionante. Il processore è veloce e permette di accedere a tutte le tue piattaforme di streaming preferite con estrema fluidità.

Acquistala adesso a soli 499 euro, invece di 699 euro. Grazie a MediaWorld hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate mensili senza interessi. Devi solamente selezionare PayPal come metodo di pagamento attivando l’opzione “Paga in 3 Rate” che ti dà diritto a un mini finanziamento a tasso zero con la prima rata al momento dell’acquisto e le restanti nei due mesi successivi.

