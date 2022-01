Porta il Wi-Fi ovunque con il ripetitore di TP-Link a soli 12 euro

Copri tutta la casa con la rete Wi-Fi con una spesa irrisoria con l’extender TP-Link TL-WA850RE, un dispositivo semplice e affidabile. La soluzione di TP-Link ti consente di portare la rete wireless in quelle stanze che il modem non è in grado di raggiungere, in maniera estremamente rapida, con un costo di solo 12 euro su Amazon.

Extender Wi-Fi TP-Link TL-WA850RE: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale per i dispositivi di questo tipo, abbastanza compatto e con una spina integrata da inserire direttamente nella presa di corrente. Sulla parte frontale è presente un piccolo pannello circolare che integra i LED di stato e quelli relativi al segnale. In particolare, questo ultimo indicatore consente di trovare agevolmente il migliore posizionamento per l’extender. Molto comodo il pulsante WPS che consente di effettuare l’associazione con il modem attraverso un semplice clic. Non manca neanche una porta RJ45 LAN che consente di collegare i dispositivi via cavo per una maggiore velocità e stabilità della rete.

La configurazione è estremamente semplice, grazie anche all’applicazione TP-Link Tether che consente di gestire tutte le impostazioni del ripetitore. La velocità offerta raggiunge i 300Mbps ed è perfettamente compatibile con le connessioni in Fibra. Proprio per quanto riguarda la compatibilità, infatti, l’extender può essere utilizzato con qualsiasi modem o router Wi-Fi. Comoda la possibilità di utilizzare il TL-WA850RE come Access Point (AP). In questa modalità il dispositivo permette di generare una rete privata con nome e password diversi da quelli originali e ottenere una rete dedicata solo ai tuoi dispositivi. In sostanza un dispositivo decisamente immediato e accessibile a chiunque che risolve il problema della copertura Wi-Fi in pochi secondi.

Grazie ad uno sconto del 35%, il TP-Link TL-WA850RE è disponibile su Amazon a soli 12,99 euro con spedizione Prime.