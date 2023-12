Porta USB-C anche sui vecchi iPhone in India?

Apple ha deciso di rispettare in anticipo la direttiva europea sull’uso dello standard USB-C. Con i nuovi iPhone 15 è stata infatti eliminata la porta Lightning usata in precedenza. Un simile obbligo è previsto in India, ma si applica a tutti gli iPhone in vendita, quindi anche ai vecchi modelli.

Apple chiede un’esenzione

La direttiva europea verrà applicata dal 28 dicembre 2024 per i nuovi dispositivi elettronici (ad eccezione dei notebook). La legge indiana, che entrerà in vigore a giugno 2025, interessa invece tutti i dispositivi in commercio a partire da tale data. Oltre agli iPhone 15, Apple vende in India anche gli iPhone 14, 13 e 12 con porta Lightning.

L’azienda di Cupertino ha incontrato il Ministro dell’Information Technology indiano a fine novembre per chiedere un’esenzione oppure di posticipare l’entrata in vigore delle nuove regole. In caso contrario non sarà possibile rispettare gli obiettivi di produzione, in base ai quali Apple e altre aziende ricevono incentivi fiscali. La produzione di iPhone in India è aumentata negli ultimi anni.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, la produzione di iPhone è aumentata del 12-14% nel 2023 e crescerà del 25% nel 2024. Apple (o meglio Foxconn) produce anche iPhone 12, 13 e 14, in quanto molti utenti vogliono acquistare un vecchio modello più economico.

Ovviamente non è possibile modificare il design per sostituire la porta Lightning con la porta USB-C. Apple ha chiesto almeno 18 mesi di tempo (fino a metà 2026) per rispettare le regole probabilmente perché eliminerà gradualmente dal mercato i vecchi iPhone.