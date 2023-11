Portacellulare Chiusura Automatica da auto: solo 9€ al Black Friday

Metti in ordine il cruscotto guidando con sicurezza grazie al Portacellulare SBS con chiusura automatica da auto. Oggi è in super offerta a soli 9,99 euro, invece di 19,99 euro, grazie al Black Friday di Amazon. Grazie alla chiusura automatica a gravità, ti basta posizionare il tuo smartphone per bloccarlo in modo sicuro. Il display rimane perfettamente libero per selezionare qualsiasi app, rispondere a chiamate e seguire il navigatore satellitare. Fai tutto in sicurezza tramite vivavoce e non scrivere mai messaggi mentre sei alla guida.

Portacellulare SBS su Amazon a prezzo top

Grazie al Portacellulare SBS con chiusura automatica a gravità hai un ottimo supporto di qualità per il tuo smartphone. Il morbido pannello in silicone accarezza il tuo telefono facendolo scivolare sul braccio inferiore del supporto che attiva le due morse laterali facendole chiudere automaticamente. L’apertura delle morse laterali va da un minimo di 6 cm a un massimo di 9 cm per adattarsi perfettamente a tutti i telefoni. Il fissaggio è facile grazie alla clip regolabile sul retro che si fissa in modo preciso alle bocchette d’aerazione dell’auto.

Acquistalo subito a soli 9,99 euro, anziché 19,99 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

