Portale Antenati: il tuo passato è qui dentro

Non è stata certo cosa voluta, ma è del tutto simbolica: così come il 15 novembre ha preso il via la possibilità di scaricare certificati anagrafici online grazie al lavoro sull'ANPR, dal 16 novembre apre i battenti il nuovo Portale Antenati. Sebbene si tratti di un cantiere ancora aperto e per molti versi vuoto, rappresenta la struttura che sarà a disposizione a mano a mano che la digitalizzazione degli archivi renderà le informazioni aperte ad una libera ricerca online.

Portale Antenati

Il portale contiene già poco più di 100 milioni di immagini, 1,3 milioni di registri digitalizzati e provenienti da oltre 100 archivi di Stato ed è consultabile in 4 lingue.

Così Anna Maria Buzzi, Direttore Generale Archivi per il Ministero dei Beni Culturali:

Sono particolarmente lieta di presentare il nuovo Portale Antenati: è proprio cercando le tracce dei propri antenati che molti utenti e appassionati si avvicinano per la prima volta agli Archivi e al loro immenso patrimonio. Anche per questo abbiamo voluto rendere il Portale sempre più funzionale, ricco e facile da consultare. Esprimo il mio sincero ringraziamento a tutto il gruppo di lavoro per l'impegno dimostrato nel portare avanti questo importante e vasto progetto.

Il nuovo portale Antenati è qui. Basterà effettuare semplici ricerche per notare il fascino di una iniziativa similare, le cui potenzialità sono limitate semplicemente dal numero di documenti ancora su carta e mai portati online. Arricchire questo tipo di archivi potrebbe offrire grandi benefici per le ricerche storiche, per ricostruire alberi genealogici e per risalire ad informazioni altrimenti perdute negli scaffali di dimenticati scantinati.

Vuoi iniziare a cercare un tuo antenato? Prova a partire qui, inserendo il tuo cognome.