Come vedere Portogallo-Ghana in streaming (Mondiali)

Portogallo-Ghana è la seconda partita valida per il primo turno nel gruppo H dei mondiali di calcio in Qatar. Nello stesso girone, lo ricordiamo, ci sono anche Uruguay e Corea del Sud. La sfida va in scena nell’impianto Stadium 974 (conosciuto in passato come stadio Ras Abu Aboud) della capitale Doha, lo stesso che ha già ospitato Messico-Polonia. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 17:00 di giovedì 24 novembre. Puoi guardarla in diretta streaming gratis, ovunque ti trovi.

Portogallo-Ghana: guarda la partita in diretta streaming

Infatti, tutti gli incontri della competizione sono trasmessi sulla piattaforma RaiPlay, così da risultare liberamente accessibili da tutti, essendo un’esclusiva del servizio pubblico, senza abbonamenti né sottoscrizioni premium. Lo si può fare da qualsiasi dispositivo, inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, ma anche i televisori connessi a Internet. Inoltre, è garantita la trasmissione sui tradizionali canali TV (in questo caso Rai 2), a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile.

Nella loro storia, le due nazionali si sono incontrate solo una volta in passato. È accaduto nel giugno 2014, in occasione dei mondiali disputati in Brasile, con gli europei usciti a testa alta dal confronto con il risultato di 2-1. Anche in questo caso, la squadra guidata da CR7 (con tutta probabilità alla sua ultima partecipazione al torneo) è la grande favorita, ma attenzione alle sorprese.

Chi si trova all’estero può comunqe segire Portogallo-Ghana in diretta streaming con telecronaca in italiano: non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay mediante NordVPN (in forte sconto). Così si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

