Portogallo-Slovenia: come vederla in streaming dall'estero in italiano

C’è la Slovenia sulla strada del mai arrendevole Cristiano Ronaldo verso i quarti di finale di EURO 2024. Per gli ottavi dei campionati europei si sfidano infatti il Portogallo, campione del 2016, e la piccola formazione che ha strappato la qualificazione all’ultima giornata come ultima delle migliori terze.

Una partita molto interessante che avrà inizio questa sera alle ore 21 e che potrai vedere in diretta streaming su RaiPlay o su NOW con il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se ti trovi all’estero e vuoi vederla in italiano allora dovrai usare un servizio come NordVPN.

Portogallo-Slovenia: streaming in italiano anche all’estero

NordVPN ti permette infatti di superare il blocco geografico attivo su RaiPlay e NOW che non ti permette di utilizzare queste piattaforme quando ti trovi all’estero. Usarlo è semplicissimo, devi infatti:

Attivare un abbonamento NordVPN con i nuovi sconti di luglio Scaricare e installare NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita Aprire NordVPN e la lista dei server Collegarti a un server italiano Adesso potrai aprire RaiPlay o NOW per guardare la partita Portogallo-Slovenia con la telecronaca in italiano

Con NordVPN avrai anche la certezza di navigare online in modo sicuro e protetto, con anonimato sempre garantito in ogni situazione, persino su WiFi pubblici, il blocco automatico di malware, tracker e fastidiosi annunci pubblicitari, le migliori velocità di connessione per lo streaming e l’utilizzo di un solo abbonamento su ben 10 dispositivi. Provalo con le offerte di luglio: hai la garanzia di rimborso a 30 giorni.

Breve panoramica anche sul pass sport di NOW che, a partire da 14,99 euro al mese, include tutte le partite di EURO 2024, le Olimpiadi di Parigi, i grandi tornei di tennis come Wimbledon, la Formula 1, la MotoGP, la Serie A con 3 partite su 10 a turno, la Serie C, la Premier League, la Bundesliga, le nuove Champions League, Europa League e Conference League e infine il grande basket internazionale, come la NBA.