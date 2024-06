POS a canone zero: commissioni ridotte con la nuova promo Nexi

La scelta di un nuovo POS a canone zero diventa molto più semplice grazie alla promozione Nexi in corso dedicata a XPay Pro. Si tratta di una delle soluzioni più avanzate della gamma Nexi che ora viene proposta con canone zero, anziché 14,90 euro al mese.

A rendere ancora più interessante i vantaggi c’è il taglio sulla commissione percentuale richiesta sulle transazioni, che passa da 1,25% a 1,10%. Cala anche il costo fisso della transazione grazie alla promo, riducendosi da 0,29 euro a 0,24 euro.

Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito di Nexi tramite il box qui di sotto. C’è tempo fino al 30 giugno per richiedere la promo.

POS a canone zero con Nexi: XPay Pro è l’offerta giusta

Con XPay Pro è possibile accedere pagamenti con oltre 30 metodi diversi, da tutti i dispositivi e anche tramite link via email, SMS e chat. Sfruttando la promozione in corso, inoltre, XPay Pro è ora disponibile con condizioni ancora più vantaggiose.

il canone è zero , invece di 14,90 euro al mese

, invece di 14,90 euro al mese la commissione è dell’1,1%, invece dell’1,25%

invece dell’1,25% il costo a transazione è di 0,24 euro, invece di 0,29 euro

L’offerta proposta da Nexi non prevede costi di attivazione e commissioni di storno. Da notare anche che non ci sono costi di chiusura del contratto. L’utilizzo del servizio è, quindi, senza vincoli. Per i clienti che scelgono Nexi, inoltre, c’è il piano Protection Plus.

La promozione in corso con Nexi è disponibile fino al prossimo 30 giugno. Per richiedere l’attivazione del piano in abbonamento è sufficiente seguire il link qui di sotto. Si tratta di una delle soluzioni più convenienti per poter contare su di un POS a canone zero, ricco di vantaggi e con commissioni legate all’utilizzo tra le più basse sul mercato.