POS a canone zero e commissioni all'1%: con Axerve è possibile

Con Axerve è possibile ora accedere alla migliore offerta sul mercato per gli esercenti alla ricerca di un POS a canone zero e con commissioni ridotte. Scegliendo il piano POS Easy a commissioni, infatti, è possibile accedere a un POS senza costi fissi. Il canone è zero, senza condizioni da rispettare, e le commissioni sono pari all’1% dell’importo della transazione, senza costi fissi aggiunti. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito di Axerve e richiedere poi il POS.

POS a canone zero: commissioni ridotte con Axerve

La super promo di Axerve rappresenta la scelta giusta per sfruttare un POS a canone zero e senza costi fissi. Con POS Easy a commissioni, infatti, è possibile accedere a un POS con:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare commissioni pari a 1%, senza un importo minimo

L’offerta include il POS Android PAX A920 Pro, disponibile in vendita abbinata al costo di 100 euro + IVA. Questo dispositivo è dotato di sistema operativo Android, connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa) e possibilità di stampa dello scontrino. Con il POS è possibile accettare pagamenti con tutti i principali circuiti nazionali e internazionali oltre che con i vari wallet digitali, come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Per accedere a POS Easy a commissioni, inoltre, non è necessario aprire un nuovo conto. L’importo delle transazioni sarà accreditato, infatti, sul proprio conto corrente (o su una carta conto con IBAN). Tramite la dashboard online myStore, inoltre, è possibile tenere sempre sotto controllo l’utilizzo del POS e le varie transazioni effettuate.

Per richiedere subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto. POS Easy a commissioni, infatti, è richiedibile direttamente online, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto indicato in precedenza e, soprattutto, senza commissioni.