POS con 1% di commissioni e a canone zero con Axerve

Se il nuovo anno coinciderà con l’apertura di una nuova attività, per la quale si è alla ricerca di un POS a canone zero senza costi fissi, segnaliamo l’offerta POS Easy a commissioni di Axerve. Si tratta di una promozione che prevede l’1% di commissioni sulle transazioni, indipendentemente dal loro importo, e nessun costo fisso.

L’offerta Easy di Axerve include inoltre una SIM multioperatore, i pagamenti sui circuiti nazionali e internazionali più importanti, la dashboard online myStore, l’accredito su qualsiasi conto corrente e la stampa dello scontrino. Inoltre, in qualità di clienti POS Easy si può richiedere il credito d’imposta risparmiando così il 30% sull’importo delle commissioni.

Per richiedere POS Easy a commissioni è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito Axerve.

POS con 1% di commissioni e a canone zero con l’offerta Easy di Axerve

Canone mensile azzerato, 1% di commissioni indipendentemente dall’importo delle transazioni e un’unica spesa di 100 euro per l’acquisto del terminale di vendita (POS Android PAX 1920 Pro): è quanto propone l’offerta Easy a commissioni della società che rientra nel Gruppo Banca Sella. L’unica altra spesa da tenere in conto al momento della sottoscrizione dell’offerta è l’imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro.

Gli altri vantaggi inclusi nell’offerta di Axerve sono l’accredito entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, la SIM 4G multioperatore con traffico dati incluso e l’assenza di vincoli di permanenza. In caso di aiuto, si può inoltre richiedere un’assistenza tecnica sette giorni su sette, tutti i mesi dell’anno.

L’adesione a POS Easy a commissioni è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Axerve. All’indirizzo appena linkato potete fare riferimento a tutti i dettagli sulla promozione in corso.