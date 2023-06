POS Easy Axerve a commissioni, la rivoluzione nel mondo dei POS

Axerve è una forza dominante nel campo delle opzioni di pagamento inventive e ha recentemente lanciato un’offerta straordinaria di cui le aziende possono approfittare per semplificare le loro transazioni.

Conosciuta come POS Easy, questa soluzione è intelligente e facile da usare, con le sue caratteristiche distintive come l’adattabilità, l’assenza di costi ricorrenti e una commissione di appena l’1% per transazione.

Perché preoccuparsi di aprire un conto corrente separato solo per utilizzare il terminale Easy POS? Per un semplice costo una tantum di 100 euro, puoi accedere facilmente a un sistema di pagamento all’avanguardia che semplificherà le tue transazioni commerciali.

Questo è un vantaggio che poche altri possono pretendere di offrire.

Prima di effettuare l’acquisto di POS Easy, è importante avere una comprensione completa di tutte le sue caratteristiche e funzionalità.

POS Easy Axerve a commissioni, la soluzione POS che stavi aspettando

Il POS Easy di Axerve si distingue per la sua interessante caratteristica di eliminare i canoni mensili.

A differenza di molti altri servizi di pagamento che richiedono pagamenti ricorrenti per l’utilizzo del proprio terminale POS, la società ha compiuto il coraggioso passo di eliminare completamente questo modus operandi.

Fortunatamente, i vantaggi non si fermano a questo. Il POS presenta un tasso di commissione eccezionale, pari a solo l’1% su tutte le transazioni.

Rispetto ad altre opzioni sul mercato, questo tasso è sensibilmente inferiore e consente alle imprese di risparmiare una notevole somma di denaro nel tempo.

Inoltre, non è necessario creare un nuovo conto, poiché la transazione può essere assegnata a qualsiasi conto esistente di tua preferenza.

POS Easy non solo offre una soluzione conveniente, ma vanta anche un’interfaccia incredibilmente intuitiva.

Il suo display touchscreen a colori e il sistema Android integrato forniscono una piattaforma intuitiva che semplifica la gestione delle transazioni e delle operazioni quotidiane.

Il dispositivo POS Easy offre una chiara opportunità per i fornitori che cercano un processo di pagamento semplificato senza la necessità di aprire un conto bancario specializzato o affrontare elevate spese mensili.

Il suo basso costo di 100 euro, unito a una commissione di transazione dell’1%, lo rende un’opzione conveniente e intelligente per le aziende.

Il processo di acquisto è semplice e può essere completato in pochi semplici passaggi nella pagina ufficiale, a cui si accede cliccando sul link sottostante:

Dopo l’approvazione della richiesta, il terminale POS Easy verrà inviato direttamente all’indirizzo desiderato, pronto per essere utilizzato.

