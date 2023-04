POS Easy Axerve, due mesi gratis se scegli la soluzione con canone

POS Easy Axerve è la scelta perfetta per le PMI, i liberi professionisti e i commercianti che hanno bisogno di una soluzione di incasso per accettare pagamenti con carta e portafogli digitali. Inoltre, con l’attuale promozione, potrai ottenere due mesi gratis di canone.

Smart POS Easy è la soluzione ideale per qualsiasi commerciante, in quanto offre due opzioni distinte per soddisfare le esigenze individuali.

Puoi approfittare della prima opzione, molto conveniente in quanto ti consente di noleggiare il dispositivo su base mensile senza costi aggiuntivi.

L’offerta speciale di Axerve prevede 17 euro + IVA al mese se incassi fino a 10.000 euro all’anno, oppure 22 euro + IVA al mese se il tuo incasso annuale arriva fino a 30.000 euro. Inoltre, dovrai pagare un’imposta di bollo unica di 16 euro.

La seconda opzione è il POS senza canone e con commissioni, il cui tasso è dell’1% su ogni transazione, senza altri costi nascosti.

Basta pagare l’imposta di bollo una tantum di 16 euro + IVA e acquistare il dispositivo a 100 euro + IVA e il gioco è fatto!

POS Easy Axerve, due mesi gratis di canone

Per i commercianti che lavorano assiduamente tutto l’anno, la soluzione a canone mensile è la scelta perfetta, soprattutto perché sono previsti due mesi gratis.

Il modello è il POS Android PAX A910 di ultima generazione con sistema operativo Android. Vantando caratteristiche tecniche imbattibili, questo terminale è la scelta perfetta per entrambe le soluzioni. Le sue caratteristiche sono:

connessione Wi-Fi e 4G ;

; accettazione pagamenti da portafogli digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; stampa degli scontrini;

display touchscreen a colori.

Non perdere questa straordinaria opportunità! Clicca sul link sottostante per richiedere in modo semplice e veloce il terminale POS Easy Axerve:

Potrai collegarti senza problemi col terminale al provider che fornisce la copertura di rete più affidabile nella zona in cui ti trovi, grazie alla SIM e ai dati che sono inclusi nel pagamento mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.