POS Easy Axerve, la soluzione a canone zero TOP è perfetta per te

Con la continua crescita dei pagamenti con carta in Italia, diventa sempre più fondamentale per gli esercenti capire quale sia la migliore soluzione a canone zero e con commissioni basse.

Queste sono le opzioni importanti che garantiscono la riduzione netta della spesa collegata ai dispositivi POS.

A tale proposito, vale la pena sottolineare che la proposta di Axerve con il suo POS Easy ne è il classico esempio.

Stiamo parlando di un POS di nuova generazione privo di canone e spese di transazione di appena l’1%.

Il servizio che Axerve offre comprende il terminale Android PAX A910 con connettività 4G e Wi-Fi e supporto per stampare le ricevute.

Se vuoi acquistare questo terminale touch screen di grandi dimensioni devi spendere 100 euro + IVA. Non ci sono ulteriori costi per questa offerta di Axerve.

Per usare POS Easy Axerve, devi soltanto seguire una procedura online molto semplice cliccando sul link sottostante.

POS Easy di Axerve: soluzione a canone zero TOP

Il servizio proposto da Axerve è molto conveniente. Potrai beneficiare dei seguenti vantaggi:

soluzione a canone zero , quindi nessun addebito anche in assenza di transazioni;

PAX A910 , POS Android con supporto Wi-Fi + 4G e stampa delle ricevute;

Come dicevamo, il costo del POS è 100 euro + IVA. Se vuoi accedere a questa offerta, devi soltanto cliccare sul link qui sotto:

Il POS Easy di Axerve è una soluzione adatta a ogni tipologia di partita IVA. Che tu sia un libero professionista, un esercente di attività commerciale oppure il titolare di un’azienda di piccole, medie e grandi dimensioni non ha importanza.

Anzi: il POS può essere acquistato anche da chi effettua un lavoro occasionale, quindi senza essere titolare di partita IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.