POS Mobile Nexi a canone zero: richiedilo ORA

Per i commercianti che desiderano abbracciare i pagamenti digitali, Mobile POS Nexi offre una soluzione a canone zero snella e di facile utilizzo.

Rinunciando anche alle commissioni per le piccole transazioni, Mobile POS Nexi si propone come la scelta perfetta per i commercianti italiani, fornendo non solo efficienza ma anche una serie di vantaggi aggiuntivi.

Il servizio non ha un prezzo fisso, ma consiste piuttosto in una quota di attivazione iniziale e una commissione basata sulla transazione.

Da oggi fino al 16 luglio è possibile attivare il Mobile POS Nexi al prezzo scontato di 24 euro, IVA inclusa, invece dei soliti 29 euro.

Mobile POS Nexi, canone zero e commissioni azzerate sui piccoli importi

Se effettui pagamenti con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY o PagoBANCOMAT, Mobile POS Nexi addebiterà una commissione dell’1,89%.

Oltre al canone zero, grazie alla promozione sui micropagamenti, le transazioni inferiori a 10 euro non comporteranno alcuna commissione fino al 31 dicembre 2023.

Ciò offre notevoli risparmi per i commercianti che elaborano frequentemente piccoli pagamenti. Inoltre, Nexi offre un credito d’imposta del 30% sugli importi delle commissioni, aiutando così gli esercenti in un’ulteriore riduzione dei costi.

Il POS è un’opzione portatile e leggera per condurre transazioni, sia all’interno che all’esterno del negozio.

Utilizzando la comoda app Nexi Mobile POS, puoi connettere senza problemi il tuo smartphone al dispositivo e supervisionare senza sforzo le transazioni in tempo reale.

Questa soluzione versatile ti offre la flessibilità di gestire il flusso di cassa ovunque tu sia.

Entro un giorno lavorativo dalla data di riscossione, i fondi saranno depositati sul conto del commerciante. Non è necessario aprire un nuovo conto bancario, ma è sufficiente quello esistente.

In conclusione, Nexi offre agli esercenti la possibilità di acquisire la certificazione per l’adesione agli Standard PCI-DSS attraverso l’implementazione del programma Protection Plus.

Tale programma è parte integrante della convenzione di concessione Nexi e serve a tutelare gli esercenti da potenziali sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Le spese associate al programma sono coperte dalle provvigioni maturate durante l’anno, purché pari o superiori al costo del programma stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.