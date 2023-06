POS Nexi a canone zero e attivazione scontata: acquistalo ora

Sei alla ricerca di una soluzione user-friendly e a canone zero per semplificare i processi di pagamento nella tua azienda?

Nel mercato odierno sono disponibili numerose opzioni, il che spesso rende difficile prendere una decisione consapevole.

È fondamentale essere ben informati sulle varie funzionalità, servizi e offerte quando si tratta di gestione finanziaria.

La promozione estiva Mobile POS offre l’opportunità perfetta per semplificare tutte le procedure di pagamento per i tuoi clienti, senza alcuna commissione.

Il terminale Mobile POS fornito da Nexi presenta numerosi vantaggi per gli utenti. Questi vantaggi includono l’assenza di commissioni per piccoli importi, nonché una promozione di micropagamenti che elimina tutte le commissioni per transazioni fino a 10 euro entro dicembre 2023.

Tuttavia, quando si effettuano pagamenti con carte europee come Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBancomat, verrà applicata una commissione dell’1,89%.

Cosa ti offre Mobile POS Nexi oltre al canone zero

Con Mobile POS, hai accesso a un dispositivo economico, compatto e leggero che ti consente di elaborare le transazioni ovunque, sia all’interno che all’esterno del tuo punto vendita. Questo strumento versatile offre i seguenti vantaggi:

canone zero ;

; il tasso di commissione per Pagobancomat e le carte europee è di appena l’1,89% per transazione;

e le carte europee è di appena l’1,89% per transazione; il programma protezione plus è specificamente pensato per i soggetti in possesso di partita IVA o codice fiscale ;

; si può collegare Nexi Mobile POS al proprio dispositivo tramite app.

Approfittando dell’attuale promozione, il costo di attivazione si riduce da 29 euro a 19 euro. Inoltre, quando si effettua un acquisto, non è necessario pagare per la spedizione.

È importante ricordare che con Nexi è possibile effettuare pagamenti a distanza utilizzando il servizio pay-by-Link.

Questo servizio consente di accettare pagamenti inviando un link tramite SMS, e-mail e piattaforme di social media, anche quando il cliente non è fisicamente presente nel negozio.

Di conseguenza, questo strumento è eccezionalmente utile per le consegne a domicilio e i pagamenti online effettuati a distanza.

Hai la comodità aggiuntiva di avere assistenza telefonica dall’Italia disponibile tutti i giorni, compresi il fine settimana. Questa assistenza è a tua completa disposizione ogni volta che ne hai bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.