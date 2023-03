POS Nexi, il dispositivo che cercavi è ora a portata di mano

Digital future o futuro digitale: indipendentemente da come lo si chiami, il mondo degli acquisti è cambiato velocemente, con gli utenti che hanno a portata di mano qualsiasi tipologia di dispositivo tecnologico per effettuarli.

Tra questi i POS, ossia dei terminali che consentono di effettuare transazioni digitali in modo semplice, veloce e sicuro.

Se sei un esercente, un libero professionista o un imprenditore alla ricerca di un nuovo POS, Nexi ha ciò che cerchi: Mobile POS.

Si tratta di un dispositivo compatto e leggero che puoi portare insieme a te ovunque, soprattutto se la tua attività prevede transazioni in mobilità, come per le consegne a domicilio.

In quanto nuovo cliente, se accedi nella pagina ufficiale di Nexi potrai ottenere il POS con un costo di attivazione scontato, che è pari a 29 euro una tantum.

Mobile POS di Nexi, la soluzione a portata di mano

Mobile POS di Nexi è leggero, piccolo e dal design innovativo, con tastiera retroilluminata e display a colori.

Usando il Bluetooth puoi abbinarlo all’app Nexi per la gestione degli incassi, per la visualizzazione delle transazioni, per gli storni e altro ancora.

Il POS accetta pagamenti con carte di credito, debito o prepaid dei maggiori circuiti, tramite smartphone, Pay-by-link e wearable.

Probabilmente, l’aspetto più interessante di Mobile POS è l’assenza di canone mensile o annuale e di costi nascosti, due aspetti che ti consentono di risparmiare molto.

È prevista soltanto un’unica commissione pari all’1,89% su ogni transazione effettuata. Inoltre, se aderisci alla promo Micropagamenti, potrai azzerare le commissioni inferiori a 10 euro fino al 31 dicembre 2023.

Se vuoi acquistare il POS, clicca sul link qui sotto:

Non sei obbligato ad aprire un nuovo conto corrente, poiché ti basta inserire le coordinate bancarie di quello già in tuo possesso.

Tutti i soldi incassati dalle transazioni ti verranno accreditati entro il giorno lavorativo successivo alle date di incasso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.