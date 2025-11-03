POS per pagamenti ovunque? Axerve Easy Mini è a canone zero e in sconto

Chi sta cercando una soluzione POS da portare sempre con sè, comoda e con la possibilità di accettare pagamenti ovunque, può contare su Axerve Easy Mini. Si tratta di un terminale veramente interessante, che non richiede alcun canone mensile ma solo delle commissioni estremamente basse.

E non è finita qui: fino al 14 novembre è in promozione al costo di 50€ invece di 80€. Le sue caratteristiche principali? Pesa poco e non richiede alcuna manutenzione: andiamo a scoprire tutti i vantaggi di Axerve Easy Mini.

Perché Axerve Easy Mini è l’ideale per chi lavora in mobilità?

I motivi sono almeno tre. In primo luogo, perché è davvero pratico. Pesa solo 151 grammi e le sue dimensioni sono contenute. Quindi è comodissimo quando ci si deve spostare frequentemente e si ha bisogno di un POS da utilizzare nell’immediato.

In secondo luogo, Axerve Easy Mini non richiede un canone mensile. Risulta dunque perfetto per ambulanti e freelance che non lavorano con giornate e orari standard. Con questo POS, paghi solo quando incassi. E le commissioni sono solo dell’1% quando il pagamento avviene con le seguenti carte e metodi:

Visa;

Visa Electron;

Mastercard e Maestro;

Apple Pay;

Google Pay;

Samsung Pay;

HYPE.

L’uunica eccezione è rappresentata dalle transazioni con pagamento Discover, che presentano una commissione fissa del 2%.

Infine, va menzionata l’integrazione di una SIM con traffico dati incluso e della connettività WiFi, Insomma, non rischierai mai di rimanere senza connessione. E per chi lavora in flessibilità questo è un aspetto da non sottovalutare.

Altra caratteristica importante è la possibilità di inviare uno scontrino digitale, direttamente all’indirizzo email indicato dal cliente quando effettua l’acquisto. Non sono perciò previsti costi per l’acquisto della carta.

Per maggiori dettagli sulla promozione e per l’attivazione basta andare sul sito di Axerve: il POS sarà spedito entro due settimane.