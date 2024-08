POS senza commissioni: ecco la nuova offerta di Axerve senza sorprese

Se si è alla ricerca di un POS senza commissioni per la propria attività, segnaliamo l’offerta Smart POS Easy di Axerve, attraverso cui si beneficia di una soluzione di pagamento a zero commissioni, con un solo canone mensile. Si tratta di una scelta ideale per quanti vogliono una tariffa senza sorprese, così da gestire la propria impresa con maggiore serenità.

Al momento l’offerta Easy senza commissioni di Axerve prevede due proposte: un canone mensile di 17 euro se gli incassi sono pari o inferiori a 10.000 euro l’anno; un canone mensile di 22 euro se gli incassi sono pari o inferiori a 30.000 euro l’anno. Oltre i 30.000 euro di transato, occorre aggiungere una commissione dell’1% per l’importo eccedente, che va a sommarsi al canone mensile.

POS senza commissioni con l’offerta di Axerve

Smart POS Easy include un POS Android PAX A920 Pro con SIM inclusa e connettività 4G + Wi-Fi, in aggiunta alla stampa dello scontrino. Per quanto riguarda la connettività, non vi sono costi di chiamata e il traffico dati è incluso nel canone.

Un altro vantaggio del POS di Axerve è l’accredito del transato su qualsiasi conto corrente, senza doverne aprire uno nuovo. L’accredito avviene tramite bonifico bancario, entro il giorno seguente all’incasso. Sempre a questo proposito, segnaliamo la compatibilità con tutti i principali metodi di pagamento, tra cui Visa, Mastercard, Pago Bancomat, V-Pay, Maestro, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Un’ulteriore caratteristica chiave è l’interfaccia myStore, che grazie alla sua semplicità consente a tutti di avere in tempo reale gli aggiornamenti sui pagamenti incassati tramite POS. Con myStore è possibile integrare altri servizi di Axerve, come Axerve Pay by Link e Cashin, nonché la visualizzazione e il download delle fatture.

Per attivare l’offerta Smart POS Easy è sufficiente collegarsi sulla pagina dedicata del sito ufficiale Axerve.