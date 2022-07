POS senza commissioni: ecco la soluzione

Il mese di luglio si è aperto con l’introduzione di un nuovo obbligo per esercenti, ristoratori e professionisti: quello di accettare pagamenti elettronici e digitali per scongiurare il rischio di andare incontro a una multa. A chi ogni giorno si trova a dover gestire un gran numero di transazioni conviene scegliere un POS senza commissioni. In questo articolo proponiamo il modello Axerve POS Easy.

Axerve POS Easy: pagamenti elettronici senza commissioni

È la soluzione ideale per i negozi, ma anche per tutte le attività molto frequentate. Non prevede la trattenuta di alcuna percentuale sulle somme incassate, ma esclusivamente un canone mensile. Il dispositivo è quello visibile nell’immagine qui sotto, caratterizzato da dimensioni compatte e votato alla mobilità.

PAX A910, questo il nome del terminale, è basato su piattaforma Android ed è dotato di connettività WiFi+4G, così da poter essere utilizzato anche lontano dal punto di vendita o dal proprio ufficio. Garantisce il pieno supporto ai pagamenti di tipo contactless così come alle carte che devono essere inserite nel lettore. Non manca nemmeno la stampa dello scontrino che avviene istantaneamente.

Le tariffe proposte da Axerve POS Easy sono senza sorprese:

17 euro + IVA al mese per incassi annuali fino a 10.000 euro;

22 euro + IVA al mese per incassi annuali fino a 30.000 euro;

22 euro + IVA al mese più l’1% dell’importo eccedente la soglia dei 30.000 euro per incassi annuali superiori ai 30.000 euro.

La soluzione è conforme a quanto previsto dal Bonus Fiscale (credito d’imposta) che permette di recuperare dal 30% al 100% di quanto speso.

Nell’immagine qui sopra il pannello riservato attraverso cui è possibile monitorare in tempo reale le transazioni ricevute nel tempo.

A completare l’offerta di Axerve POS Easy senza commissioni è un servizio di assistenza tecnica sempre disponibile, a cui rivolgere ogni domanda o dubbio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.