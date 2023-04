POS SumUP Solo, la soluzione mobile senza canone che cercavi ora è qui

Se devi accettare pagamenti mentre sei in movimento, è fondamentale trovare la soluzione mobile giusta. Sebbene esistano numerose opzioni, non tutte sono ugualmente ottimizzate o efficaci.

Per le sue caratteristiche distintive, la soluzione di SumUP è la preferita da molti titolari di partita IVA, distinguendosi da altre opzioni simili disponibili sul mercato.

Il dispositivo Solo si distingue per la sua adattabilità e utilità in situazioni mobili. È un sistema POS versatile che offre supporto per le transazioni in movimento e in negozio, rendendolo estremamente conveniente per gli utenti.

Qual è il costo di questo prodotto? Davvero modesto: 79 euro. Questo sistema POS (Point of Sale) ti offre accesso illimitato a funzionalità intelligenti, consentendoti al tempo stesso di prelevare fondi dal tuo conto aziendale gratuitamente.

Non dovrai pagare alcun canone mensile, poiché ti verrà invece applicata soltanto una commissione dell’1,95% su ogni transazione effettuata.

SumUP Solo, la soluzione mobile migliore del momento: ecco perché

Con questo strumento impareggiabile, puoi gestire facilmente tutte le modalità di pagamento.

Inoltre, hai a disposizione l’opzione di poter scegliere la stampante termica per stampare scontrini.

Nello scenario attuale, la spesa della stampante è in bundle con il dispositivo, per un costo totale di 129 euro.

Vale la pena notare che una singola carica può produrre fino a 800 scontrini, rendendolo un acquisto giustificabile e utile.

La dimensione della stampante è leggermente più grande del dispositivo, quindi non c’è bisogno di preoccuparti dell’aspetto della soluzione mobile.

Quali funzionalità sono disponibili su POS Solo? Tra le più degne di nota c’è la possibilità di suggerire l’importo della mancia, nonché la capacità di generare rapporti sulle vendite.

Per quanto riguarda la connettività, il Bluetooth è il mezzo per collegare il POS a qualsiasi dispositivo mobile.

La versatilità del sistema POS consente di elaborare transazioni con carte di pagamento di qualsiasi tipo, senza alcuna restrizione o limitazione.

Per usufruire di tutti vantaggi, tra cui un conto aziendale gratuito e una carta MasterCard, è sufficiente che fai clic sul link in basso per acquistare SumUP Solo:

Indipendentemente se opterai per il solo dispositivo oppure se sceglierai la soluzione con stampante, avrai tra le mani qualcosa di versatile, compatto e in grado di gestire senza sforzo tutti i tipi di transazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.