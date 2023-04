POS SumUP Solo, l’ideale per pagare in mobilità senza canone

Cerchi una soluzione per accettare pagamenti in mobilità? Sebbene siano disponibili molte opzioni, non tutte sono ugualmente ottimizzate ed efficaci.

Per vari motivi, la soluzione di SumUP si distingue dalle altre, ecco perché tanti possessori di partita IVA si sono avvalsi dei suoi dispositivi.

Ad esempio, il dispositivo Solo è altamente adattabile e conveniente per l’utilizzo mobile. Questo POS può facilitare le transazioni sempre e ovunque, in negozio o in mobilità.

Qual è il suo prezzo attuale? Soltanto 79 euro. Questo POS ti garantisce l’accesso a tutte le funzionalità intelligenti e consente anche il rapido accesso ai tuoi fondi personali sul conto aziendale, senza alcun addebito.

Non c’è nessun canone mensile da pagare, ma solo una commissione dell’1,95%, che ti viene addebitata su ogni transazione.

Con POS SumUP Solo puoi accettare pagamenti in mobilità ovunque

Questo dispositivo senza pari ti consente di gestire facilmente ogni metodo di pagamento. Inoltre, puoi optare per la soluzione con stampante termica, che ti consente di stampare gli scontrini.

In questo caso il costo è di 129 euro, poiché al dispositivo viene abbinata la stampante. C’è da dire, però, che con una singola ricarica sei in grado di stampare fino a 800 ricevute, caratteristica che lo rende un investimento ragionevole.

Non temere per l’aspetto della soluzione tascabile: la stampante è leggermente più grande del dispositivo.

Che funzionalità offre il POS Solo? Una delle più interessanti è il suggerimento dell’importo delle mance, ma anche quello che ti consente di rendicontare le vendite.

A livello di connettività, è presente quella Bluetooth, con cui puoi collegare il POS a qualsiasi dispositivo mobile.

Data la natura versatile del sistema POS, elabora senza soluzione di continuità le transazioni con carte di pagamento di qualsiasi tipo, senza alcuna limitazione.

Facendo clic sul collegamento sottostante, puoi acquistare SumUP Solo e ricevere ulteriori vantaggi, tra cui un conto aziendale gratuito e una carta MasterCard:

Indipendentemente dalla tua preferenza (stampante o meno), il dispositivo che sceglierai sarà compatto, versatile e in grado di facilitare tutti i tipi di transazione.

