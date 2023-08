POS Zero Commissioni? Ecco la soluzione per la tua impresa

Hai un’attività e stai cercando un sistema di pagamento per i tuoi clienti digitale e a zero commissioni? La soluzione senza stress esiste! Scegli Smart POS Easy con click ed entra in questo fantastico mondo. Si tratta di un sistema ideato per accompagnarti in tutte le situazione, anche completamente mobile. Infatti, grazie alla connettività 4G e WiFi potrai far pagare con carta, app e altro i tuoi clienti in qualsiasi luogo.

Tra l’altro questo pacchetto offre una tariffa senza sorprese per gestire la tua impresa in totale serenità. Con un solo canone mensile hai tutto incluso per accettare pagamenti digitali in totale libertà e senza commissioni. Ti verrà consegnato un dispositivo compatibile con tutti i sistemi di pagamento digitale più diffusi come Visa, V PAY, Mastercard, Pago BANCOMAT, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Hype e altro.

Smart POS Easy: scopri tutto quello che hai grazie a questa soluzione

Con Smart POS Easy di Axerve hai una soluzione completa per gestire i pagamenti digitali dei tuoi clienti senza commissioni e con un canone fisso al mese. Questo bundle include il dispositivo con una SIM dati che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella zona in cui ti trovi. Inoltre, non hai costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel prezzo.

Le transazioni vengono accreditate direttamente sul tuo conto corrente italiano tramite bonifico bancario il giorno lavorativo successivo all’incasso. Quindi non è necessario cambiare banca o aprire un conto dedicato. Sono due le tariffe attive in questo momento. La prima a 17 euro + IVA al mese, per incassi fino a 10.000 euro l’anno. La seconda a 22 euro + IVA al mese, per incassi fino a 30.000 euro all’anno. Scegli la soluzione per te.

