Ecco il POS a ZERO costi fissi, solo 1% di commissioni

La tua attività ha bisogno di essere spinta nel futuro dei pagamenti? Scopri il nuovo POS con zero costi fissi e solo l’1% di commissioni. Cosa stai aspettando? Richiedi subito Axerve POS Easy! In pratica non paghi alcun canone per utilizzare il dispositivo, ma solo le commissioni sui pagamenti ricevuti. Così inizi ad accettare i pagamenti elettronici e porti la tua attività a un livello superiore.

Vediamo insieme cosa include l’offerta POS Easy a commissioni di Axerve:

canone mensile a 0€ per sempre;

per sempre; 1% di commissioni sui pagamenti ricevuti;

sui pagamenti ricevuti; terminale in vendita a soli 100€, IVA esclusa, da pagare una tantum.

L’offerta include il POS Android PAX A920 Pro. Grazie al suo design moderno ed elegante fai bella figura davanti ai tuoi clienti dando uno stile all’avanguardia al tuo business. Pesa solo 390 grammi e si connette WiFi e con SIM 4G inclusa. Stampa lo scontrino e fornisci tutti i dati necessari al tuo cliente senza dover chiedere numero di telefono o email per inviare i dettagli di pagamento. Grazie al sistema operativo Android tutto è intuitivo e semplice da utilizzare.

POS Easy di Axerve: tanti vantaggi, zero costi fissi

Sfrutta adesso questa occasione vantaggiosa per la tua attività. Richiedi subito Axerve POS Easy! Con un solo dispositivo hai tantissimi vantaggi e zero costi fissi. Grazie a questa promozione semplifichi la gestione della tua attività e ottieni oggi stesso lo strumento che migliorerà la tua attività potendo usufruire di tutti i servizi inclusi:

accredito su qualsiasi conto corrente ;

; SIM 4G con traffico dati incluso;

con traffico dati incluso; connettività WiFi ;

; nessun vincolo di permanenza;

di permanenza; zero costi fissi ;

; 1% di commissioni;

assistenza tecnica 7 giorni su 7.