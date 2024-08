Poste Italiane down, 5 agosto: cosa sta succedendo? (update)

In questo momento, i servizi online di Poste Italiane sono down. Lo confermano i tanti feedback che stanno arrivando attraverso il portale Downdetector, restituendo una fotografia della situazione aggiornata in tempo reale. Le prime segnalazioni sono giunte intorno a mezzogiorno, per poi raggiungere un picco poco dopo e proseguire nel primo pomeriggio.

Problemi per Poste Italiane: siti, app e servizi down

Il problema è confermato anche da quanto compare in questo momento, provando a collegarsi a uno dei siti ufficiali, ad esempio poste.it. Compare il messaggio che (in inglese) recita quanto segue. Lo screenshot qui sotto è stato acquisito alle 14:30 circa, durante la stesura di questo articolo.

I nostri servizi non sono disponibili al momento. Stiamo lavorando per ripristinare tutti i servizi al più presto possibile. Per favore, controlla di nuovo presto.

Come sempre accade in questi casi, ci sono segnalazioni dei malfunzionamenti anche via social, attraverso post nei quali gli utenti lamentano l’impossibilità di accedere ai servizi online e ai loro conti o di eseguire operazioni.

Al momento non si registrano comunicazioni ufficiali in merito a quanto sta accadendo. Ignota la causa del down, così come le tempistiche per il ripristino.

Ricordiamo che lo SPID di Poste Italiane è quello più utilizzato, tra tutti gli identity provider. Prendendo in considerazione le statistiche fornite dal team di PagoPA al lavoro sull’applicazione IO (quella per l’interazione con le Pubbliche Amministrazioni), è impiegato per oltre l’81% dei login complessivi.

Gli aggiornamenti in tempo reale

Aggiornamento (05/08/2024, 14.38): i siti di Poste Italiane sono tornati online, le applicazioni hanno ripreso a funzionare regolarmente. Tutto sembra essere di nuovo operativo a regime, anche per quanto riguarda l’autenticazione con credenziali SPID. Anche il numero dei feedback raccolti da Downdetector è in diminuzione. Con tutta probabilità, per chi ancora sta incontrando qualche problema, è solo una questione di tempo.

Aggiornamento (05/08/2024, 15.00): come non detto, altri problemi, i siti ufficiali sono di nuovo down. L’app mostra un messaggio di errore.

Ops! Qualcosa è andato storto. Si è verificato un errore generico. Riprova.

Aggiornamento (05/08/2024, 15.40): giù di nuovo le segnalazioni raccolte da Downdetector, i siti e le app sembrano aver ripreso a funzionare, seppur con qualche rallentamento.

… articolo in aggiornamento