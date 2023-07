Powerbank Xiaomi da 10.000 mAh a MENO DI 20 EURO su eBay

Su eBay sono disponibili molti dispositivi e accessori Xiaomi a prezzi particolarmente competitivi. Giusto nella giornata di ieri, 4 luglio 2023, abbiamo scovato Xiaomi Redmi Note 12 Pro in sconto a quasi metà prezzo. Una promozione imperdibile, accompagnata a sua volta da un altro device a un cartellino interessante. Stiamo parlando della powerbank Xiaomi da 10.000 mAh, venduta a meno di 20 euro su eBay da un rivenditore italiano estremamente affidabile.

Powerbank Xiaomi a un prezzo eccellente su eBay

Non si tratta di uno sconto, bensì di un cartellino fissato di base a una cifra intrigante. Ma di quale powerbank si tratta, esattamente? Questo modello Xiaomi ha una capienza pari a 10.000 mAh, quattro porte USB con potenza di uscita totale pari a 20 W e uscite a 2,4 A e 2,6 A. Il caricatore è universale e l’interfaccia di ingresso Micro-USB + USB Type-C permette una ricarica rapida sia della powerbank in sé, sia dei dispositivi collegati.

Le dimensioni sono comunque contenute grazie al design slim. Pertanto, potrai portarti questa powerbank Xiaomi in tasca, in borsa o nello zaino senza neanche sentire il suo peso. I LED presenti in prossimità delle porte di ricarica permettono poi di monitorare lo stato di carica della batteria, indicando semplicemente le percentuali 25%, 50%, 75% e 100%.

Come anticipato, dunque, attualmente il powerbank Xiaomi selezionato non risulta in offerta ma resta disponibile a un ottimo prezzo: costa infatti 18,50 euro, con spedizione gratuita in due giorni completando l’ordine oggi, 5 luglio 2023. Il pagamento va effettuato con carta di credito, PayPal o Google Pay e il reso può essere richiesto entro 30 giorni pagando le spese di spedizione per la restituzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.