PowerToys 0.97 in download con il Mouse senza bordi

È da segnalare un nuovo aggiornamento per PowerToys, il coltellino svizzero sviluppato da un team interno a Microsoft in collaborazione con la community, che non dovrebbe mancare su ogni computer Windows. Il passaggio alla versione 0.97 porta con sé una funzionalità inedita che qualcuno troverà molto utile: si chiama Mouse senza bordi (CursorWrap in inglese), vediamo di cosa si tratta.

Mouse senza bordi, la novità di PowerToys 0.97

Si trova nel gruppo Input e Output ed è descritta come un modo semplice e rapido per spostare il cursore su più dispositivi . In altre parole, muovendolo alle estremità dello schermo, si può decidere se si fermerà sul bordo, se comparirà dal lato opposto oppure se proseguirà sugli altri display configurati. Come si legge sulla pagina del supporto, può controllare un insieme di computer (fino a un massimo di quattro in contemporanea) usando le stesse periferiche, condividere appunti mediante copia-incolla e trasferire file eseguendone il trascinamento tra PC diversi.

Questo il procedimento da seguire per la configurazione, molto semplice.

Aprire Mouse senza bordi di PowerToys sul primo computer e selezionare la Chiavi di sicurezza; immetterla nel secondo computer e premere Connetti.

In ogni momento è possibile cambiare l’ordine dei dispositivi a piacimento, spostandoli a destra oppure a sinistra. Ci sono già applicazioni di terze parti che fanno lo stesso, ad esempio quelle fornite da Logitech e da altri produttori con i loro mouse. L’aggiunta della funzionalità in PowerToys rende la suite di strumenti ancora più completa.

Non mancano i problemi noti che potrebbero essere risolti con i prossimi aggiornamenti. Eccoli.

Il copia-incolla tra computer funziona solo con un singolo file e il limite delle dimensioni è 100 MB;

il trascinamento-rilascio tra computer funziona solo con un singolo file e non con i file di rete;

copia/incolla e trascinamento della selezione non funzionano con cartelle e più file (li si può comprimere prima);

se il computer host ha una finestra desktop remoto o macchina virtuale con lo schermo intero (o una finestra del simulatore), la tastiera potrebbe non seguire il mouse su un altro computer;

il puntatore del mouse potrebbe essere invisibile se non è presente alcun mouse fisico collegato alla macchina;

alcune impostazioni potrebbero non essere sincronizzate correttamente e potrebbe essere necessario modificarle manualmente in modo che siano uguali in tutti i computer.

Ci sono molte altre novità, come descritto nel video qui sopra e nel changelog ufficiale. Riguardano la personalizzazione del Riquadro comandi (Command Palette), l’Interruttore della luce introdotto di recente (Light Switch) e un gran numero di correzioni per i problemi segnalati.

Per il download di PowerToys 0.97 è possibile collegarsi al Microsoft Store o al repository dedicato su GitHub. Chi ha già installato una versione precedente può effettuare l’aggiornamento dalla scheda Generale accessibile mediante il menu nella colonna sinistra.