Prefisso +91: chi ti sta contattando e come bloccarlo su WhatsApp

Se sei stato contattato con un messaggio su WhatsApp da un numero con prefisso +91 non sei l’unico. Da diverso tempo molti utenti stanno segnalando questo e il motivo del contatto è sempre diverso. In alcuni casi si tratta di proposte di lavoro, in altri facili modalità di guadagno e in altre ancora interesse personale in puro stile romance scam.

Chi c’è dietro questo numero di telefono? Secondo quanto scoperto dalle indagini realizzate dalla Guardia Civil spagnola, sarebbero organizzazioni criminali con sede in India a contattare in maniera del tutto casuale gli utenti. Si tratta di centri specializzati in truffe ed estorsioni. In qualche modo e da qualche data breach hanno ottenuto il tuo numero di telefono.

Probabilmente è stato recuperato anche dai tuoi profili social, account o altro in cui questa informazione sensibile è disponibile. Data broker realizzano profili ombra pescando tutti questi dati qua e là sul web che poi vendono a chi li chiede come cybercriminali, banche, assicurazioni e altro ancora. Vediamo quindi come bloccare i messaggi WhatsApp dal prefisso +91.

Messaggi WhatsApp da prefisso +91: come puoi fermarli

Se sei stanco di continuare a ricevere messaggi su WhatsApp da prefisso +91 ci sono alcune accortezze che puoi mettere in pratica. La prima cosa da fare è evitare di rispondere a questi messaggi. Se dopo ripetute volte questi cybercriminali non ricevono risposta potrebbero pensare che si tratta di un numero di telefono inattivo e obsoleto. Probabilmente smetteranno di contattarti.

Comunque, se vuoi bloccare dall’app la numerazione i passaggi sono molto semplice e veloci. Vai sulla chat della numerazione che ti ha contattato e che vuoi bloccare. Selezionala e accedi alle sue informazioni di contatto (numero di telefono, eventuale foto profilo ecc…). Scorri fino ad arrivare alla fine della schermata e premi “Blocca […]“. Dopodiché seleziona l’opzione “Segnala a WhatsApp” e infine “Blocca“.