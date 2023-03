Premio Turing a Bob Metcalfe, il padre di Ethernet

Non tutti sanno chi sia Bob Metcalfe (all’anagrafe Robert), ma tutti hanno beneficiato in un modo o nell’altro dell’invenzione che ora gli è valsa l’assegnazione del premio Turing: la tecnologia Ethernet. Sviluppata nei primi anni ’70 nei laboratori del Xerox Palo Alto Research Center, si è poi rivelata determinate, a partire dal decennio successivo, per l’intera industria. Al suo fianco c’era il collega David Boggs scomparso nel 2022

Ethernet: Bob Metcalfe vince il premio Turing

Classe 1946, è stato fondatore di 3Com. È anche titolare della legge di Metcalfe che afferma L’utilità e il valore di una rete sono proporzionali al quadrato del numero degli utenti . Nel 1995 predisse un collasso pressoché imminente di Internet, entro l’anno successivo, salvo poi vedersi costretto a rimangiarsi la profezia di fronte all’evidenza dei fatti. Questo non gli impedì di ricevere, nel 2007, l’iscrizione alla National Inventors Hall of Fame.

Il premio Turing, istituito dall’associazione statunitense Association for Computing Machinery, è ritenuto una sorta di Nobel dell’informatica. È stato assegnato a Metcalfe per l’invenzione, la standardizzazione e la commercializzazione della tecnologia . In un’intervista rilasciata al New York Times ha affermato che l’intenzione fu, fin dall’inizio, quello di rendere il sistema wireless, in modo simile a quanto accade con l’odierno Wi-Fi.

Volevamo renderlo wireless, ma non potevamo togliere di mezzo i cavi, sarebbe risultato troppo lento e troppo costoso.

Dal 2007 al 2013, il titolare dell’award ha ricevuto 250.000 dollari stanziati da Intel e Google. Dal 2014, l’ammontare è stato incrementato a un milione di dollari, grazie all’assegno staccato per intero dal gruppo di Mountain View.

La prima edizione, risalente al 1966, ha visto l’assegnazione del riconoscimento a Alan J. Perlis per il contributo fornito alla definizione dei primi linguaggi di programmazione. C’è anche un italiano tra i vincitori, Silvio Micali, che lo ha ottenuto (insieme a Shafi Goldwasser) per aver il lavoro svolto inerente alla teoria della complessità e alla crittografia.