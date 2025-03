Prenditi cura del tuo PC: c'è CCleaner in offerta con il 25% di sconto

Il tuo PC è sempre più lento? Avvii interminabili, arresti improvvisi e spazio in esaurimento? Migliorane le prestazioni con un software conosciutissimo, ora in sconto: CCleaner Professional Plus, che oggi puoi avere a 34,95 euro per un anno su tre dispositivi. Il prezzo di listino era di 59,95 euro: un risparmio di ben 25 euro per rendere il tuo computer (ma anche telefono Android o Mac) più efficiente che mai.

Prestazioni al massimo, problemi al minimo

Siamo abituati a pensare a CCleaner come a un semplice software di pulizia, ma – in realtà – il piano Professional Plus è una vera e propria suite completa per ottimizzare il tuo PC (e non solo). Dal punto di vista pratico, il programma può aiutarti ad aumentare significativamente la velocità del computer (fino al 34%) eliminando file inutili, chiudendo processi superflui e aggiornando i driver essenziali.

Hai lo spazio pieno? C’è una cosa che forse non sai: sulla memoria del tuo computer si accumulano file temporanei che, spesso, non sappiamo neanche come eliminare per fare spazio. Ci pensa CCleaner, che libera fino a 34 GB all’anno rimuovendo file inutili, duplicati e dati obsoleti. Inoltre, grazie all’ottimizzazione dei consumi, la durata della batteria può migliorare fino al 30%.

Strumenti esclusivi per un PC sempre efficiente

Ma quali sono, nel concreto, questi potenti strumenti presenti nell’abbonamento CCleaner Professional Plus? C’è la funzione Driver Updater, che aggiorna oltre 25 milioni di driver per migliorare qualità audio, grafica e stabilità della connessione Internet. Poi, PC Health Check analizza automaticamente lo stato del computer e applica le soluzioni migliori per mantenerlo in salute.

La pulizia del registro elimina errori e voci obsolete, rendendo il sistema più stabile, mentre potrai anche ottimizzare l’avvio del PC, che diventerà più rapido grazie alla gestione dei programmi che si avviano automaticamente. Inoltre, con la Pulizia Unità Cloud – una funzione esclusiva del piano Professional Plus – è possibile recuperare spazio prezioso su Google Drive e OneDrive.

Ora è il momento perfetto per migliorare le prestazioni del tuo PC con CCleaner Professional Plus: 1 anno, 3 dispositivi (PC, Mac o Android) a soli 34,95 euro invece di 59,95 euro, grazie al 25% di sconto. Acquista in modo sicuro con checkout veloce via PayPal o carta di credito e approfitta della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.