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Prenota al minimo garantito Starfield per PlayStation 5 su Amazon

Prenota adesso, finché sei ancora in tempo, al prezzo minimo garantito Starfield per PlayStation 5 su Amazon per un risparmio eccezionale.
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Oggi prenoti al prezzo minimo garantito Starfield per PlayStation 5, il primo nuovo universo in oltre 25 anni creato da Bethesda Game Studios, i creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. Insomma, una garanzia di divertimento e coinvolgimento che arriva anche su PlayStation 5. Non perdere questa opportunità. Preordinalo adesso a soli 49,99 euro! Si tratta di un’opportunità unica di risparmio eccezionale disponibile su Amazon.

Preordina al minimo garantito Starfield PS5

L’arrivo ufficiale confermato da Bethesda per PlayStation 5 è il 7 aprile 2026. Tu puoi ordinarlo già adesso, prima di tutti e garantirti uno sconto importante ed essere così tra i primi a giocare su console a questo capolavoro acclamato dalla critica mondiale. Ecco cosa ha dichiarato PlayStation in merito a questa novità confermata da Bethesda:

Il 7 aprile, Starfield arriverà su PlayStation 5, invitando una nuova comunità di esploratori nei Sistemi Colonizzati. Allo stesso tempo, il più grande aggiornamento gratuito di Starfield fino ad ora, Free Lanes, e il nuovissimo DLC della storia Terran Armada saranno disponibili su tutte le piattaforme. Per chi si avventura sulla Frontiera per la prima volta, questa versione di Starfield è il risultato di anni di impegno e passione da parte di Bethesda Game Studios e della community di Starfield. Più grande, più profonda e ricca di ancora più modalità di gioco.

Starfield™ Standard Edition – PlayStation®5

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49,99
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Grazie al controller DualSense di PlayStation 5 ogni scontro a fuoco e ogni combattimento aereo diventa ancora più intenso ed emozionante. I grilletti adattivi cambiano a seconda dell’arma utilizzata e inclusa nella configurazione della tua astronave. La barra luminosa ti permette di tenere sotto controllo la tua salute e l’integrità del tuo velivolo.

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Preordina al minimo garantito Starfield PS5

Inoltre, il touchpad ti permette di passare facilmente dalla visuale in prima persona a quella in terza persona o di accedere immediatamente alla mappa e allo scanner di impronte digitali. Non perdere altro tempo! Preordina adesso Starfield per PlayStation 5 a soli 49,99 euro su Amazon!

https://youtu.be/xUS6igFziPc?si=u1lqbfcuDIsaAFPw

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Pubblicato il 18 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 mar 2026
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