Prepagata gratis con questo conto: viaggia in tranquillità

Finalmente la carta che stavate aspettando è arrivata: la prepagata gratis di ING. Grazie al Conto Corrente Arancio Più, non solo potrete mettervi al riparo dal sole cocente delle spese estive, ma viaggerete anche con tutto il comfort finanziario del mondo. E se siete amanti delle carte, ING propone anche la carta di credito senza canone.

Gli altri vantaggi? Prelievi senza commissioni in Italia e in Europa e bonifici SEPA (anche istantanei) senza spese aggiuntive. Se volete dire addio al canone di 5€ al mese, basta accreditare lo stipendio. Facilissimo, no?

Carta prepagata gratis: la scelta vincente per i viaggiatori

La vostra curiosità è stata sicuramente stuzzicata dopo quanto detto finora. Parlando di carta di credito, si tratta della Mastercard Gold, inclusa nel Conto Corrente Arancio. Siccome parliamo di Mastercard, è scontato che il circuito di pagamento abbia pensato a tutto. Ad esempio, avrete l’accesso gratuito e prioritario ai controlli di sicurezza in aeroporti come Fiumicino, Milano Linate, Olbia, Torino, ecc. E che dire del programma Mastercard Travel Rewards? Cashback sugli acquisti internazionali, che siano in viaggio o online. Un pacchetto davvero full optional!

Se poi siete minimalisti e preferite tenere le cose leggere, ING propone anche il Conto Corrente Arancio Light. Addio a qualsiasi canone mensile e benvenuti prelievi gratuiti ovunque! In più, avete tanti servizi senza costi: dai bonifici SEPA fino a 50.000€ ai pagamenti F24, MAV e RAV. E sì, c’è anche una carta prepagata virtuale, anch’essa gratuita.

Vi state chiedendo come fare per mettere mano a tutti questi servizi? Basterà cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio” sul sito di ING. Scegliete le carte di pagamento e attivate il conto con un bonifico. E per identificarsi? Basta semplicemente lo SPID. Poi, potrete finalmente godervi l’estate con la vostra carta prepagata gratis. Buone vacanze!