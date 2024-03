Preparati alla corsa al rialzo con questi 5 altcoin AI pronti a crescere

Mentre ci troviamo sulla cuspide di una potenziale corsa al rialzo, gli investitori sono alla ricerca di opportunità che possano produrre una crescita sostanziale. L’intelligenza artificiale è uno dei temi in più rapida crescita nel mondo delle criptovalute, in grado di sconvolgere diversi settori insieme alla tecnologia blockchain. A questo proposito, ecco i cinque migliori altcoin posizionati per beneficiare di questa tendenza.

Fetch.AI (FET)

Fetch.AI è in missione per cambiare il mondo digitale lasciando che gli agenti autonomi gestiscano il proprio spettacolo economico. Immagina un luogo in cui gli smart contract non sono intelligenti solo di nome: possono prevedere, decidere e agire da soli, grazie a una forte dose di intelligenza artificiale e di magia dell’apprendimento automatico. Il token nativo, FET, è la linfa vitale di questa vivace economia e alimenta tutto, dalle transazioni ai contratti stessi. La piattaforma continua a crescere ed evolversi e la sua capacità di automatizzare praticamente tutto in diversi settori rende FET un altcoin da tenere d’occhio. Fetch.AI non sta solo costruendo un nuovo parco giochi digitale, ma sta gettando le basi per un futuro in cui le economie si gestiscono da sole.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET è un pioniere nel settore dell’AI blockchain e offre un marketplace decentralizzato per i servizi di AI. Alimentata dal suo token nativo AGIX, la piattaforma permette agli utenti di creare, condividere e monetizzare i servizi di IA su scala. Considerato l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla tecnologia AI, SingularityNET risponde a un’esigenza cruciale nel mercato dell’AI in espansione, che potrebbe portare a una crescita significativa con l’aumento della domanda di soluzioni AI.

InQubeta (QUBE)

InQubeta, una criptovaluta emergente, sta aggiungendo una nuova dimensione allo spazio degli investimenti nell’AI. Attraverso i token di QUBE, permette a chiunque di partecipare al prossimo grande progetto di AI. Non si tratta di grandi investimenti, ma di spalancare la porta in modo che più persone possano partecipare all’azione, pezzo per pezzo. Inoltre, il sistema di tassazione prevede che l’offerta di token si riduca con il passare del tempo, grazie alle commissioni di transazione che in parte bruciano i token e in parte riempiono un fondo di ricompense, incoraggiando tutti a rimanere in gioco a lungo.

L’aspetto interessante è che InQubeta permette alle aziende di AI di trasformare le loro azioni in NFT, come le opere d’arte digitali, ma si tratta di vere e proprie partecipazioni aziendali. I possessori di QUBE possono accaparrarsi una fetta di queste aziende con la stessa facilità con cui si accaparrano uno dei migliori altcoin su qualsiasi exchange. Inoltre, hanno fatto controllare il loro smart contract da Hacken per assicurarsi che tutto sia solido. Si sta anche pensando di passare alla cross-chain nel 2024 e si sta preparando a lanciare l’InQubeta Swap e un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

E indovina un po’? Sono ancora agli inizi con la loro ICO di criptovalute, ma hanno già raccolto ben 11 milioni di dollari, gettando solide basi per una seria crescita futura.

Visita la prevendita di InQubeta

PAAL AI (PAAL)

PAAL AI rappresenta un’integrazione avanzata di AI e blockchain, concentrandosi sullo snellimento di attività complesse attraverso la sua sofisticata tecnologia chatbot. Il token PAAL incentiva l’impegno e contribuisce alla crescita dell’ecosistema attraverso la condivisione degli utili e il riacquisto dei token. Abilitando il voto della governance e offrendo lo staking per gli interessi, PAAL AI promuove una community partecipativa, migliorando la proposta di valore della piattaforma. Dato che l’AI continua a penetrare in vari settori, le applicazioni pratiche e la tokenomica gratificante di PAAL AI la posizionano come una delle migliori criptovalute in cui investire.

Bittensor (TAO)

Bittensor sta portando sul tavolo qualcosa di nuovo: una rete decentralizzata per l’apprendimento automatico. Immagina una community in cui tutti possono contribuire all’addestramento di modelli di intelligenza artificiale e vengono ricompensati con token TAO per le informazioni preziose che forniscono. Il tutto è open-source, cioè costruito su una base di condivisione e miglioramento collettivo dell’AI. Questo sistema non si limita a guadagnare qualche soldo, ma è progettato per mantenere l’intera operazione trasparente, sicura e senza intoppi. Dato che sempre più persone iniziano a cercare opzioni di AI decentralizzate, l’idea di Bittensor di un vero e proprio marketplace per l’intelligenza artificiale potrebbe davvero fare scalpore, attirando investitori e sviluppatori che vogliono partecipare a questa avventura all’avanguardia.

Conclusione

Mentre il mondo della blockchain matura, l’unione dell’AI con le criptovalute sta aprendo porte che non avevamo mai sognato prima. Ecco cinque altcoin di AI – Fetch.AI, SingularityNET, InQubeta, PAAL AI e Bittensor – ognuna delle quali si sta ritagliando il proprio spazio in questo rinascimento digitale. Tra queste, spicca InQubeta, che si spinge oltre i limiti rendendo gli investimenti in AI alla portata di tutti e gettando le basi per un ecosistema duraturo e aperto a tutti.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.