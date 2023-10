Presa Intelligente TP-Link Tapo a soli 9€ con le Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime ha in serbo qualche promozione legata alla domotica. Rendi la tua vita smart con meno di 10 euro. Acquista subito la Presa Intelligente TP-Link Tapo a soli 9,99 euro, invece di 12,99 euro. Grazie a questo dispositivo poi gestire tantissimi elettrodomestici direttamente dall’app Tapo e tramite comandi vocali.

Infatti Tapo P110 è compatibile con Alexa e Google Home. In questo modo la associ al tuo assistente vocale preferito in un attimo. Non è richiesto alcun Hub per il funzionamento. Basta solo collegarla a una presa di corrente, attivarla tramite l’applicazione e il gioco è fatto. Tantissime possibilità sono ora disponibili per te.

Presa Intelligente TP-Link Tapo P110: soluzione perfetta, ma economica

Scegli la Presa Intelligente TP-Link Tapo P110 se vuoi una soluzione semplice, immediata ed efficace. Una volta attiva puoi accedere da remoto a tutti i dispositivi connessi. Inoltre puoi anche pianificare la sua accensione per fornire automaticamente energia anche quando non sei a casa. In più, attivando la Modalità Assenza, puoi garantire l’accensione e lo spegnimento dei tuoi dispositivi a intervalli di tempo programmati simulando così la tua presenza in casa.

Acquistala a soli 9,99 euro, invece di 12,99 euro. Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.