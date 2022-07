Presa intelligente WiFi Maxcio al 50% di sconto con il coupon Amazon

Ancora un ottimo prodotto per rendere un po’ più smart la tua casa. Acquista la presa intelligente WiFi Maxcio a soli 16,49 euro, invece di 32,99 euro. Attivando lo speciale coupon visibile sulla pagina di Amazon potrai ottenere infatti questo sconto pari al 50%.

Tra l’altro, nella confezione, sono incluse 2 prese intelligenti. Quindi la promozione è davvero fantastica e super conveniente. Non te ne pentirai una volta attivata e installata questo fantastico prodotto eccezionale.

Scarica l’apposita applicazione e installala sul tuo smartphone. Disponibile per Android, sul Google Play Store, e per iOS, sull’Apple App Store, è di facile utilizzo. Una volta configurato il modello acquistato, potrai già utilizzarla.

Compatibile con Amazon Alexa e Google Home, potrai gestire tutti i dispositivi collegati tramite comando vocale. Immagina di esserti appena seduto comodamente in poltrona, ma ti sei dimenticato di accendere la luce.

Grazie alla presa intelligente WiFi Maxcio non dovrai più alzarti di nuovo. Ti basterà utilizzare la tua voce per accendere la luce desiderata. Stessa cosa vale per la TV o per il ventilatore. Tutto ciò che sarà collegato a questo speciale articolo prenderà vita grazie alla tua voce.

Presa intelligente WiFi Maxcio: un modo economico per avere tanta comodità

Grazie alla presa intelligente WiFi Maxcio avrai uno strumento economico per migliorare la tua vita. Immagina di poter attivare il tuo forno direttamente dallo smartphone non appena finisci di lavorare. Al tuo arrivo a casa il pranzo o la cena sarà bella che pronto!

Con soli 16,49 euro ottieni 2 prese intelligenti WiFi Maxcio che potrai destinare ad altrettanti dispositivi che desideri gestire tramite comando vocale. Un’ottima idea è quella di acquistarne un po’ di più, approfittando di questo sconto speciale attivabile tramite il coupon.

Possono anche rivelarsi un modo intelligente per risparmiare energia. Sai quanto può consumare di corrente un semplice televisore in stand by che lasciamo collegato solo per pigrizia? Grazie alla presa intelligente WiFi Maxcio potrai accenderlo solo quando lo utilizzi.

Non perdere altro tempo e approfitta di questa particolare promozione. Metti nel carrello la presa intelligente WiFi Maxcio a soli 16,49 euro, invece di 32,99 euro. Ricordati che il pacco contiene due pezzi e per attivare il 50% di sconto dovrai flaggare il coupon visibile alla pagina dell’articolo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.