Presa WiFi Amazon Smart Plug In: solo 12€ con il Black Friday

Approfitta subito delle mega offerte di Amazon dedicate al Black Friday. Oggi acquisti la Presa WiFi Amazon Smart Plug In a soli 12,99 euro, invece di 24,99 euro. Con uno sconto del 48%, ti assicuri uno degli strumenti più facili e immediati da utilizzare in grado di rendere smart tutti gli elettrodomestici, anche quelli più datati. Si tratta di un ottimo dispositivo compatibile con Alexa, l’assistente vocale che ti permette di gestire tutto tramite comandi vocali.

Presa WiFi Amazon Smart Plug In: dispositivo fantastico a prezzo top

Collega alla corrente la Presa WiFi Amazon Smart Plug In e gestisci tutti gli elettrodomestici e le luci tramite Alexa che li controlla tramite comandi vocali. Oltre ad accendere e spegnere qualsiasi cosa con la tua voce, puoi anche programmarne l’accensione e lo spegnimento automatico. La configuri in modo facile attivandola tramite l’App Alexa. Non è necessario alcun hub per Casa Intelligente.

Acquistala ora a soli 12,99 euro, invece di 24,99 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.