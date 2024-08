Prese Smart TP-Link Tapo P105: 2 a soli 18€ su Amazon!

Amazon propone un’offerta imperdibile per chi desidera rendere la propria casa più smart e funzionale: il pacchetto da 2 prese intelligenti TP-Link Tapo P105 è ora disponibile al prezzo scontato di soli 18,99 euro, rispetto al prezzo originale di 24,99 euro. Si tratta di un’opportunità interessante per chi vuole entrare nel mondo della domotica senza spendere una fortuna, ottenendo un prodotto di qualità da un marchio rinomato nel settore.

Caratteristiche principali delle TP-Link Tapo P105

Le prese TP-Link Tapo P105 sono progettate per semplificare la gestione degli apparecchi elettrici in casa, permettendo il controllo remoto tramite smartphone. Questi dispositivi offrono numerose funzionalità che le rendono un’aggiunta versatile e pratica per qualsiasi abitazione.

Controllo remoto: una delle principali caratteristiche delle prese Tapo P105 è la possibilità di controllarle a distanza tramite l’app Tapo, disponibile per iOS e Android. Con un semplice tocco sullo smartphone, è possibile accendere o spegnere qualsiasi dispositivo collegato, anche quando non si è a casa. Compatibilità con assistenti vocali: le prese sono compatibili con gli assistenti vocali più diffusi, come Amazon Alexa e Google Assistant. Questo significa che è possibile gestire gli apparecchi collegati semplicemente usando la voce, senza dover toccare il telefono o le prese stesse. Programmazione e timer: l’app Tapo consente di programmare l’accensione e lo spegnimento degli apparecchi collegati in base a orari prestabiliti. Questa funzione è particolarmente utile per automatizzare le routine quotidiane, come l’accensione della macchina del caffè al mattino o lo spegnimento delle luci la sera. Design compatto: il design della Tapo P105 è compatto e discreto, permettendo di collegare due prese affiancate senza problemi di spazio. Questa caratteristica la rende ideale per essere utilizzata in ambienti dove lo spazio è limitato. Sicurezza: TP-Link ha dotato queste prese di diverse funzioni di sicurezza, tra cui la protezione contro il surriscaldamento, per garantire un utilizzo sicuro anche con dispositivi ad alto consumo energetico.

L’offerta di Amazon sulle prese intelligenti TP-Link Tapo P105 rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera iniziare a gestire in modo smart la propria casa. A soli 18,99 euro, è possibile acquistare un set da 2 prese che offrono funzionalità avanzate e una grande facilità d’uso, rendendo la domotica accessibile a tutti.