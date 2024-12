Prestito personale con HYPE: fino a 50.000 euro con il conto online

Scegliere un conto online non significa rinunciare a un servizio bancario completo. L’esempio lampante è rappresentato da Conto HYPE. Chi sceglie il conto online della fintech italiana del Gruppo Sella, infatti, può accedere a un’offerta strutturata su tre livelli, con la versione base a canone zero oltre a una versione Next (da 2,90 euro al mese, con carta di debito fisica e prelievi gratis oltre ad alcune coperture assicurative) e una versione Premium (che aggiunge bonifici istantanei sempre gratuiti e varie coperture assicurative al costo di 9,90 euro al mese).

Per i clienti HYPE, inoltre, ci sono vari servizi aggiuntivi. Tra questi troviamo i prestiti personali, che semplificano l’accesso al credito. Le opzioni da considerare sono due: c’è la funzione Credit Boost per ottenere fino a 2.000 euro in tempo reale, con richiesta direttamente via app. In alternativa, è possibile richiedere un prestito fino a 50.000 euro, grazie alle proposte dei partner Compass e Younited. Chi vuole un prestito con condizioni agevolate, quindi, può aprire Conto HYPE (anche a canone zero) e richiedere il prestito direttamente via app.

Prestito personale con HYPE: le opzioni disponibili

HYPE offre due opzioni diverse per il prestito personale. La funzione Credit Boost è ideale per ottenere piccole somme in tempi rapidi, con richieste che possono essere invitate direttamente via app e la possibilità di scegliere il numero di rate del piano di restituzione. Per importi più elevati, invece, ci sono i prestiti personali fino a 50.000 euro. Anche in questo caso, l’offerta è molto flessibile e permette di scegliere tra le opzioni proposte da Compass e Younited, i due partner di HYPE. In ogni caso, i clienti HYPE possono sfruttare tante opzioni per accedere al credito con condizioni convenienti.

Conto HYPE: ecco le opzioni

Per i nuovi clienti, Conto HYPE è disponibile in tre versioni:

HYPE a canone zero , con carta virtuale e possibilità di richiedere la carta fisica, bonifici ordinari senza commissioni e tanti altri vantaggi

, con carta virtuale e possibilità di richiedere la carta fisica, bonifici ordinari senza commissioni e tanti altri vantaggi HYPE Next , con canone di 2,90 euro al mese , con carta di debito fisica, 10 bonifici istantanei al mese e alcune coperture assicurative incluse

, con canone di , con carta di debito fisica, 10 bonifici istantanei al mese e alcune coperture assicurative incluse HYPE Premium, con canone di 9,90 euro al mese, con bonifici istantanei senza limiti, diverse coperture aggiuntive e vari servizi extra, come accesso alle lounge aeroportuali

