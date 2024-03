Prestito personale: One, Top, Compact, le tre soluzioni di Prexta

Sei alla ricerca di un prestito personale per avviare un progetto a cui stai lavorando da tempo? Se la risposta è sì, puoi valutare una delle tre soluzioni di prestito online proposte da Prexta: One, Top e Compact.

Un prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito attraverso un addebito sul proprio conto corrente. Prexta, società finanziaria appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum, offre la possibilità di richiedere un prestito online pensato per venire incontro a diverse necessità: a questa pagina è disponibile il form per ottenere da subito un preventivo gratuito e senza impegno.

Le tipologie di prestito personale di Prexta

La prima tipologia di prestito è Prexta One, un prestito personale per ogni tipo di progetto, a tasso zero, che consente di finanziare dai 3.000 ai 30.000 euro, per una durata del finanziamento da 12 a 120 mesi.

C’è poi Prexta Top, pensato principalmente per chi vuole realizzare progetti ambiziosi. A questo proposito, gli importi finanziabili aumentano: 30.000 euro importo minimo, 75.000 euro importo massimo. Anche in questo caso viene confermato il tasso fisso e la durata del finanziamento da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi.

Il terzo e ultimo tipo di prestito è Prexta Compact, un prestito personale per il consolidamento dei propri debiti. Questo permette di gestire i propri debiti in una sola rata e ottenere una liquidità aggiuntiva: l’importo minimo richiedibile è 3.000 euro, quello massimo 75.000 euro, per una durata del finanziamento che va dai 24 ai 120 mesi.

Prexta consente di richiedere un preventivo gratuito e senza impegno tramite questa pagina del sito ufficiale.