Prestito semplice e conveniente: fino a 120 rate con Prexta

Prexta è oramai un punto di riferimento del settore dei prestiti personali, garantendo una soluzione veloce e conveniente per l’accesso al credito. Con Prexta, istituto del Gruppo Mediolanum, è possibile scegliere tra tre diverse soluzioni di prestito, andando a richiedere fino a 75.000 euro con possibilità di estendere il piano di rimborso fino a 120 mesi, in modo da ridurre al minimo la rata mensile.

Per ottenere un preventivo per un prestito Prexta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Prestito personale con Prexta: tre opzioni tra cui scegliere

Con Prexta è possibile accedere a un prestito personale scegliendo tra tre diverse opzioni. La prima è Prexta One che consente l’accesso a un prestito personale per un piccolo importo, fino a 30.000 euro. C’è poi Prexta Top, per ottenere fino a 75.000 euro. A completare le opzioni disponibili c’è Prexta Compact che consente il consolidamento di un debito. Si tratta di un’opzione pensata per chi ha già un prestito in corso. Anche in questo caso, è possibile ottenere fino a 75.000 euro.

Tutte le proposte per il prestito personale con Prexta consentono di estendere il piano di rimborso fino a 120 euro, in modo da ridurre al minimo la rata mensile. Da notare anche la possibilità di aggiungere una copertura assicurativa (facoltativa) per proteggersi contro eventuali imprevisti che potrebbero impedire il regolare pagamento delle rate.

Per verificare le condizioni per ottenere un prestito Prexta basta seguire il link qui di sotto. Sono sufficienti pochi minuti per poter inserire tutti i dati e inviare la richiesta di prestito all’istituto che la valuterà e provvederà successivamente al rilascio dell’importo richiesto. L’intera procedura viene completata online.