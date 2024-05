Scopri il PRESTITO che unisce tutti i tuoi debiti in un'UNICA rata

Se sei in una situazione economica difficile che non ti permette di far fronte in modo sereno a tutti i tuoi debiti sappi che nulla è perduto. Al contrario, puoi migliorare la tua vita ritrovando la serenità che avevi un tempo. Grazie a Prexta puoi richiedere un prestito personale che unisce tutti i tuoi debiti in un’unica rata. Chiedi subito il tuo finanziamento.

Grazie alla soluzione Prexta Compact puoi riunire tante rate di importi differenti in un’unica rata mensile sostenibile per le tue finanze. Puoi chiedere fino a un importo massimo di 75000 euro con una durata da un minimo di 24 a un massimo di 120 mesi. Tutta un’altra musica adesso, vero? Probabilmente stai vedendo un po’ di luce per il tuo futuro che prima vedevi solo al buio.

Tutto è semplice e veloce. Puoi richiedere il tuo prestito personale online direttamente dal tuo smartphone. In pochissimo tempo ottieni un preventivo contenente tutte le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole. Il vantaggio è che non devi aspettare appuntamenti come dal dottore o spostarti di casa. Fai tutto ovunque tu sia e in modo molto intuitivo.

Prestito Prexta Compact: il respiro che ti ci voleva

Con un Prestito Prexta Compact hai tutto quello che ti serve per ottenere un po’ di respiro dai debiti. Chiedi subito il tuo finanziamento. Grazie a questa soluzione li consolidi tutti gestendoli grazie a una sola rata. Qualora fosse necessario puoi anche ottenere una liquidità aggiuntiva per realizzare qualche progetto in cantiere o affrontare una nuova spesa improvvisa o di emergenza.

Oltre a tutto questo, con Prexta puoi anche proteggere il tuo credito sottoscrivendo una copertura assicurativa opzionale e facoltativa. Tutto è trasparente e potrai ricevere un preventivo su misura in base alle tue necessità inserite compilando il form online.